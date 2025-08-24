¿åÏ©¤Ç¹âÎð½÷À»àË´¡¡Å¾Íî¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¡¡»³·Á¡¦Äá²¬»Ô
23ÆüÍ¼Êý¡¢»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤Î¿åÏ©¤Ç¹âÎð¤Î½÷À¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿åÏ©¤ËÅ¾Íî¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü¸á¸å6»þ15Ê¬¤´¤í¡¢Äá²¬»Ô±©¹õÄ®¹ÓÀî¤Î¿åÏ©¤Ë¹âÎð¤Î½÷À¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶á¤¯¤Î¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶á¤¯¤Ë½»¤à90ºÐÂå¤Î½÷À¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÏ©¤ÏÉý¤ª¤è¤½2.5¥áー¥È¥ë¿¼¤µ¤Ï3¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Ç¿å¤Ï¤ï¤º¤«¤·¤«Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿åÏ©¤Î¼þ¤ê¤ÏµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ç¡¢¼ÐÌÌ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï»¨Áð¤òÈ´¤¯Æ»¶ñ¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï½÷À¤¬¼ÐÌÌ¤«¤é¿åÏ©¤ËÅ¾Íî¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£