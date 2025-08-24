¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¥ë¡¼¥¡¼ÆþÃ«¶Á¤¬ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¡¡1ÂÇº¹2°Ì¤Ç·¬ÌÚ»ÖÈÁ¡¢ÌÚ¸Í°¦¡¢ºù°æ¿´Æá¤¬ÄÉÁö
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ CAT¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦ÂçÈ¢º¬¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡¡6652¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡2ÂÇº¹¤Î3°Ì¤Ç½Ð¤¿ÆþÃ«¶Á¡Ê19¡á²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¤¬10ÈÖ¤ò½ª¤¨¡¢4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤È¿¤Ð¤·ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡6ÂÇº¹¤Î17°Ì¤Ç½Ð¤¿·¬ÌÚ»ÖÈÁ¡Ê22¡áÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¡Ë¤¬¡¢14ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤ò½ª¤¨6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤1ÂÇº¹¤ÎÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤ÇÌÔÄÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿ºù°æ¿´Æá¡Ê21¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤ÏÁ°È¾2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Ç2°Ì¤Ë°ìÊâ¸åÂà¡£3°Ì¤Ç½Ð¤¿ÌÚ¸Í°¦¡Ê35¡áÆüËÜ¥±¥¢¥µ¥×¥é¥¤¡Ë¤âÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2°Ì¤Ç½Ð¤¿ÎëÌÚ°¦¡Ê31¡á¥»¡¼¥ë¥¹¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ë¤Ï1¤Ä¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Î8°Ì¤È½ç°Ì¤ò²¼¤²¡¢Á°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£