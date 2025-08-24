¹õÌÚ²Ú¡¡¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤ò¹ðÇò¡ÖÅÜ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌÚ²Ú¡Ê35¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ½ß¡¢µÓËÜ²È¡¦±é½Ð²È¤Î²ÃÆ£ÂóÌé»á¤È¹õÌÚ¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ï¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ë¡£¹õÌÚ¤Ï¡ÖÅÜ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÜ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤¬¡Ö¥±¥ó¥«¤È¤«¤¹¤ëÁ°¤ËÁê¼ê¤¬¡È¤´¤á¤ó¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤¤¡©Í¥¤·¤¤¿Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥±¥ó¥«¤½¤ó¤Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÎø¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®À¼¤ÇÏÃ¤¹¹õÌÚ¤Ë¶¶ËÜ¤¬¡Ö¤É¤ó¤É¤óÀ¼¾®¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤È¾È¤ì¤¿¡£