Ý¯°ææÆ¤¬¡Ö¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¡ËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤¬¿Ì¤¨¤¿¡Ö¶²¤í¤·¤¤·Ð¸³¡×¹ðÇò
ÍòÝ¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öwith MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£Æ±Æü¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿RIP SLYME¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
RIP SLYME¤È¤Î´Ø·¸À¤òÌä¤ï¤ì¤¿Ý¯°æ¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¥Õ¥¡¥ó¡£RYO¡ÝZ·¯¡¢ILUMARI·¯¤È¤Ï23¡Á24Ç¯Á°¡¢°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÝ¯°æ¤¬¡ÖILUMARI·¯¤ÎËå¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤´Î¾¿Æ¤Ë¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¼!¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
Ý¯°æ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö°ìÈÖ²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ë¤ª¾·¤Äº¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬ILUMARI·¯¤ÈSU¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Í§Ã£¤Ë¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤ÇRIP SLYME¤ÎÁ°¤Ç¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥´¶¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¤·¡¢¶ì¾Ð¤·¤¿¡£Ý¯°æ¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÁÇ¿Í¤¬¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶²¤í¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¼ê¤¬¿Ì¤¨¤¿¤Î¤ò¤È¤Ë¤«¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£