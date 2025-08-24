【お姉ちゃんの呪縛】姉妹の間には「信頼関係がなかった？」謝罪だけでも！＜第27話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第27話 ミカコの気持ち：片方だけが我慢をしている関係は……
【編集部コメント】
コウヘイさん、さらっとすごいことを言ってきますね。「片方だけが我慢している関係性って、我慢している方が手を放したら終わり」……はたしてこれは、今回のこと「だけ」を言っているのでしょうか？ それともコウヘイさんとミカコさんの夫婦関係も含めて言っているのでしょうか。真相は闇の中ですが、ミカコさんも心を入れ替えないと、キョウカさんのようにコウヘイさんをも失ってしまうかもしれませんよ……？ そしてミカコさんからの謝罪をキョウカさんが受け入れる日はくるのでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
