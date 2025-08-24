¡ÖËÜÅÄÈþÆà»Ò.¤Á¤ã¤ó¤¬²Î¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¾¾ËÜ°ËÂå¤¬ÌÀ¤«¤¹²Î¼ê³èÆ°¤òËÜ³ÊºÆ³«¤·¤¿ÇØ·Ê¡ÖÀ¼¤¬½Ð¤ë¸Â¤ê¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
2025Ç¯6·î21Æü¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¡£10·î4Æü¡¢5Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾¾ËÜ°ËÂå Live 2025"Journey"and Sweet Sixty¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£²»³Ú´ÆÆÄ¤Ï¾¾ËÜ¤Î¡ÈÎø°¦»°Éôºî¡É¤Ê¤É¤ÇÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿Á¥»³´ðµª¡¢B.B.¥¯¥£ー¥ó¥º¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿ー¤ÎÁýºê¹§»Ê¡¢¸µ¡¦FIELD OF VIEW¤Ç¸½ºß¤ÏCASIOPEA¥ー¥Üー¥Ç¥£¥¹¥È¤Î°ÂÉô½á¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ùー¥·¥¹¥ÈÆó²ÈËÜÎ¼²ð¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡¢ºÆ¤Ó²Î¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿ÇØ·Ê¤È¤Ï¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
――º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ÖSweet Sixty¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¡Ë¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ËµÇ°¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤º´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢°ìºòÇ¯¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥³ー¥Êー¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖSweet¡×¤È¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¥³ー¥Êー¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¥¤¥áー¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤Ï¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é»ä¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤«¡¢Îø°¦3Éôºî¤ò²Î¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤¶Ê¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡£
¤¢¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÊç¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¶Ê¤ò¹½À®¤Ë¤¼¤ÒÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Á¥»³´ðµªÀèÀ¸¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――²»³Ú´ÆÆÄ¤ÎÁ¥»³¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¹¤´¤¤¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤À¤±ºÇ¹â¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯¿Í¡¹¤¬»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ï¡¢Á¥»³ÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤â¤¦´¶¼Õ´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
――¥Ð¥ó¥É¹½À®¤ò¸«¤ë¤È¡¢²»³Ú³èÆ°¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²»³Ú³èÆ°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤â¤È¤â¤È²Î¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢²Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸¶ÅÀ¤È¤¤¤¦¤«¡£
Åö»þ¤ÎÂç¿Í¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÀ¼¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢²Î»ì¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÄ¤¯¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ì¤âº£Ê¹¤¤¤Æ¤â¸Å¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¥á¥í¥Ç¥£ー¤È¤«¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Æ¡¢º£¤â²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¶Ê¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀïÍ§¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ãç´Ö¤È¤¤¤¦¤«¡×Æ±´ü²Î¼ê¤ÎÂ¸ºß
――¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¸¥ãー¥Ëー¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èøºê°¡Èþ¤µ¤ó¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤é¤ì¤¿»þ´ü¡Ê1983Ç¯～1984Ç¯¡Ë¤ä¡¢ ¡ÈÎø°¦»°Éôºî¡É¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³Ú¶Ê¤ò²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
Îø°¦£³Éôºî¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏÁ¥»³ÀèÀ¸¡¢¶Ê¤ÏÎÓÅ¯»ÊÀèÀ¸¡¢ºî»ì¤ÏÀîÂ¼¿¿À¡¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤«¤é²Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Í³¤ËÈ¯¸À¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖBÌÌ¤Î¶Ê¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢°ã¤¦¶Ê¤¬¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¶ÊÄ´¤âÊÑ²½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿20ºÐ¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢²Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÊý¤Ç¤½¤ì¤¬¿ô»ú¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¿§¡¹¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¤À¤ó¤À¤ó¥ì¥³ー¥É¤â½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¡Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢·ëº§¡¢»Ò°é¤Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥½¥í¥³¥ó¥µー¥È¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤¬20Ç¯¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ¤Ï¡¢1991Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å～¤â¤¦¼ã¤¯¤Ê¤¤¤«¤é～¡Ù°Ê¹ß¡¢²»³Ú³èÆ°¤Îµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£CD¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ï2005Ç¯¡¢Æ±´ü¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÁá¸«Í¥¡¦ËÙ¤Á¤¨¤ß¤È¤È¤â¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥Þ¥Þ¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¥åー¥Æ¥£ー¡ú¥Þ¥ßー¡×¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¡£
――¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ºÆ¤Ó²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Þ¤ºÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Î£±¤Ä¤Ï¡¢Æ±´ü¤ÎÍ¥¤Á¤ã¤ó¤È¤Á¤¨¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²Î¤«¤é´°àú¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï1¿Í¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1¿Í¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤äµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¸¥ãー¥Ëー¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤ê¡£¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡Ö²Î¤¦¤Ù¤¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡Ö¥¥åー¥Æ¥£ー¡ú¥Þ¥ßー¡×¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ä1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¥¤Á¤ã¤ó¤È¤Á¤¨¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£3¿Í¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë²Î¤¨¤ë¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
――Áá¸«¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ö¥¥åー¥Æ¥£ー¡ù¥â¥ê¥â¥ê¡×¡Ê¾¾ËÜ¡¢Áá¸«¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¤Î3¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤Ç¤â°ì½ï¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤«¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Í¥¤Á¤ã¤ó¤Ï¾ï¤Ë°ÕÍßÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¤«¡Ä¡×¤È¼åµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤á¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡×¤È¤«¡¢¡Ö°ËÂå¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤â²Î¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÀïÍ§¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ãç´Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ±´ü¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í(¾Ð)¡£
ÈþÆà»Ò.¤Á¤ã¤ó¤¬²Î¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë
¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¡¢ËÜÅÄÈþÆà»Ò.¤µ¤ó¤Î2005Ç¯¤ÎµÞÀÂ¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¾¾ËÜ¤Ï¡¢2006Ç¯°Ê¹ß³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜÅÄ¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLIVE FOR LIFE ²»³ÚºÌ¡×¤ËËèÇ¯»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
――¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
ËÜÅÄÈþÆà»Ò.¤Á¤ã¤ó¤«¤Ê¡£ÈþÆà»Ò.¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Æー¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤«¤éËèÇ¯¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤«²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÈþÆà»Ò.¤Á¤ã¤ó¤¬²Î¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
――¶áÇ¯¤Ï¡¢¥½¥í¥³¥ó¥µー¥È¤òÀºÎÏÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
30¼þÇ¯¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿Æ±ÒÂâ¤ÎÊý¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤È²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ª¼ê»æ¤äÄ¾ÀÜ¡¢À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¼¡¤Ë35¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢2021Ç¯¤Î40¼þÇ¯¤Ç¤ÏÁ¥»³ÀèÀ¸¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Ã¤Æ¡£
ÀÎ¤«¤éÈ¯À¼Îý½¬¤È¤«¥Ü¥¤¥¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡Ê¥³ー¥é¥¹¥°¥ëー¥×¤Î¡ËAMAZONS¤µ¤ó¤Ë¡¢²Î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢AMAZONS¤Î¤ª»ÐÍÍÊý¤Ï²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡£ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤ê¤Î½Ð¤·Êý¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Î¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢À¼¤¬½Ð¤ë¸Â¤ê¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë²Î¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¾¾ËÜ¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
