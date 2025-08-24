ÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ö¼ê¤¬¡Ä¡×YOSHIKI¤È¤Î¶¦±é¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¡Ö³Ú´ï¤ä¤ë¿Í¤Ã¤Æ¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×ÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬23Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖX¡¡JAPAN¡×¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤Î¡È¼ê¡É¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦50¡Ë¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¸«¤¿YOSHIKI¤µ¤ó¤Î¼ê¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¡×¤ÈÂçµÈ¡£
¡¡¡Ö³Ú´ï¤ò¤ä¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡È¼ê¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤é¡É¤È¤«¡¢¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥²¥¹¥È¤ÎLUNA SEA¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈINORAN¤Ï¡Ö¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÍ¤â¼ê¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¾®¤µ¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£