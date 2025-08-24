¹õÌÚ²Ú¡¡¼Â¤Ï¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¡¡¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¤Ï¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¡¢¥·¥½¥ó¥Ì¤µ¤ó¡¢¥é¥é¥ó¥É¤µ¤ó¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌÚ²Ú¡Ê35¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ½ß¡¢µÓËÜ²È¡¦±é½Ð²È¤Î²ÃÆ£ÂóÌé»á¤È¹õÌÚ¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹õÌÚ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥É¥¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²È¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£¶¶ËÜ¤Ë¡Ö²È¤Ç²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö±Ç²è¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤È¤«¤â¸«¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¡¢¥·¥½¥ó¥Ì¤µ¤ó¡¢¥é¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤âÌÌÇò¤¤¤·¡Ä¡×¤È¼¡¡¹¤Ë¥³¥ó¥ÓÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£²ÃÆ£»á¤¬¡ÖYouTube¤È¤«¸«¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¹õÌÚ¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ª¤È¤«¡£¤Ç¤âYouTube¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£