¡ÚÃÏ¿Þ¡ÛÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÀÅ²¬¸©·ÙÉÍ¾¾Åì½ð¤Ï£²£³Æü¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê£´£´¡Ë¤ò¶¯ÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£

¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï£²£±Æü¸áÁ°£´»þº¢¡¢Æ±¶è¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤Î½÷À­¡Ê£¶£´¡Ë¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤Æ¶¼¤·¡¢¸½¶âÌó£·Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÃË¤Ï»ö·ï¸å¡¢ÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¡£¸©·Ù¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢£²£³Æü¤Ë¸©·Ù¾ÂÄÅ½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¡£