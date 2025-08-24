H2A¥í¥±¥Ã¥ÈÂàÌòµÇ°¼°Åµ¡¡°ÎÂç¤ÊÊâ¤ß¤ò¾Î¤¨¤ë¡Ö´õË¾¤ÈÂç¤¤Ê´¶Æ°Í¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×Æî¼ï»ÒÄ®¡¡¡¡
¡¡23Æü¡¢¼ï»ÒÅç¤ÎÆî¼ï»ÒÄ®¤Ç¡¢2025Ç¯6·î¤ËºÇ½ª¹æµ¡¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿H2A¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂàÌò¤òµÇ°¤·¤¿¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¡¢Æî¼ï»ÒÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤¿H2A¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂàÌò¤òµÇ°¤·¤¿¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢JAXA¤Î´Ø·¸¼Ô¤äÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤Ê¤ÉÌó250¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡H2A¥í¥±¥Ã¥È¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬98¡ó¤ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¿®ÍêÀ¤ò¸Ø¤ë´ð´´¥í¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î±§Ãè»º¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯6·î¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿50¹æµ¡¤ò¤â¤Ã¤Æ¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢H3¥í¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ç¤ÏÆî¼ï»ÒÄ®¤Î¾®±àÍµ¹¯Ä®Ä¹¤¬¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
(Æî¼ï»ÒÄ®¡¦¾®±àÍµ¹¯Ä®Ä¹)
¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎÅÙ¤Ë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë»Ñ¤ò¸«¼é¤ê´õË¾¤ÈÂç¤¤Ê´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡H2A¥í¥±¥Ã¥È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ÎÂç¤ÊÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£