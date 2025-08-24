【昭和〜平成スター列伝】世界的人気を誇る米プロレスラーでＷＷＥ殿堂者のハルク・ホーガンさん（享年７１）が７月２４日に急死してから、１か月がたとうとしている。スーパースターの逝去には今でも各界から追悼の声が寄せられ続けている。

多くの偉業を達成しているホーガンだが、実は東京スポーツ新聞社制定「プロレス大賞」年間最高試合賞も獲得している。１９９１年１２月１２日のＳＷＳ東京ドーム大会で行われた“ミスタープロレス”こと天龍源一郎戦だ。

当時、全盛期にあった天龍との初シングルは大きな注目を集め、実に超満員６万１５００人の大観衆を集めた。全く違うタイプの激突ながら試合は「これこそプロレス」と呼べる名勝負となった。

「勝負をかける時にしか着ない“昇り龍”のガウンを着て登場した天龍。ホーガンは右手を天に差し上げ“１番”を連呼し、胸で十字を切る。日米頂上対決の熱闘ムードは早くもピークを迎えた。まずはホーガンが左手を取って体を回転させ、逆十字固め。パワーのホーガンがレスリングを仕掛けてきた。動揺する天龍をコーナーに叩きつけアックスボンバーの洗礼だ。空中ヒザ爆弾で大の字にさせるも、着地の時に軸となる左足をひねってしまった。攻守が入れ替わり、天龍は延髄斬りを叩き込むと、場外へ叩き落としイスを振り下ろす。リングに戻ると必殺のパワーボムだ。大きなホーガンを顔の前まで持ち上げてマットに叩きつける。カウント２・５。あと一歩のところで仕留められない。その後もデスロック、顔面キック、勝負をかけたラリアートも、ホーガンがカウンターのアックスボンバー。リングに大の字の天龍にエルボーを２連発。ギロチンドロップでカウント２。延髄斬りを決めて起き上がってくる天龍に決着のアックスボンバー２連発だ。無情の３カウント。夢の日米頂上対決はホーガンの勝利に終わった」（抜粋）

試合時間１３分５７秒ながらプロレスの醍醐味が凝縮された名勝負だった。

天龍は後日、「ホーガンとはＳＷＳの時に一度、タッグを組み、一度シングルで戦ったがレスラーとしては器用でも上手でもなかった。ただプロレスの既成概念を超越したあの肉体はすごかった。しかも当時はＷＷＦ（現ＷＷＥ）のスーパースター。全身に独特のオーラをまとっていた。パワーも並大抵じゃなかった。そのホーガン相手にベストバウトを取ったのは俺の誇りでもあるよ。負けたことだけは今でも『コンチクショー』と思うけどな（笑い）」と述懐している。

両雄の接点はこれが最初で最後だったが“超人”と“ミスタープロレス”の激闘は、間違いなくプロレス史に刻まれる屈指の名勝負だった。 （敬称略）