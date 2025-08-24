Ｃ大阪は２４日、大阪市内でティアモ枚方と３０分×２本のトレーニングマッチを行った。日本代表ＭＦ久保建英の弟で、２１日に加入した久保瑛史（１７）が先発出場。２本目の飲水タイムまで約４５分プレーした。

本職はボランチだが、メンバーの都合上、左ＣＢでスタートした。慣れないポジションに右往左往しながら戸惑いもあったが、ＤＦ西尾らのカバーもあって、何とか最初の３０分を乗り越えた。

２本目はポジションが１列上がり、本来の持ち場でプレー。１本目とは打って変わり、積極的にボールに絡むようになった。「なじむまでにちょっと時間はかかりましたし、やりたいことっていうのはあんまりうまくはできなかったですけど、少しずつ慣らしてチームのためになりたい」と加入後初の試合を振り返った。

２２年に兄が所属するスペイン１部リーグのレアル・ソシエダードの育成組織に渡り、２３年に同下部組織に昇格。今年６月にスペインの高校卒業後に「来年もう１年ソシエダの下部組織で続けるという選択肢もありましたし、もしかしたらＣチームと合わせてっていうのもあった」と考えていた。

しかし、「ただ、どちらかというと、あまりこのままだと良くないなっていう風には感じてて」と強度の高いサッカーを求めて、日本でのプレーを希望した。両親と相談の上に、兄にも「やりたいようにやれば、自分で決めろよ」と背中を押されてＣ大阪加入を決意。「プロになるのが第一目標というかところだったので、プロに早くなれるならそこをつかみにいくのが自然というか、普通だった」と自身の目標を達成した。

パパス監督も久保のプレーをチェックした。「順応することを意識してやってほしい。未来に向けてここで成長するのが目的の一つ。期待しすぎても彼への影響が大きい」とあくまでも、長いスパンでの成長を期待。久保は「前チームとは違うっていうのをちゃんと再認識したい。自分のやりたいプレーをそのあとに持っていけるようにやって、やんないといけないことをやってから、自分のプレー、個性を出していけるようにしたい」と話した。