ウイスキーの副産物を活用したサステナブルな紙素材「ウイスキーペーパー」誕生、「モルト粕」に見出した新たな価値とは？
サントリー白州蒸溜所にて工場見学の案内やショップ運営を担うサントリーパブリシティサービス株式会社は、ウイスキー製造工程で発生する副産物「モルト粕」を活用した紙素材「ウイスキーペーパー」を株式会社kitafukuと共同で開発した。
この新素材を使用したショッパー「白州の森 ウイスキーペーパー紙袋」は、2025年8月13日より白州蒸溜所内のショップにて販売されている。
■開発背景
ウイスキー製造工程で生じるモルト粕は、従来は飼料などに活用されてきた副産物。サントリーパブリシティサービスはこの素材にサステナブルな可能性を見出し、白州蒸溜所の世界観と調和する新たな商品作りの一環として、モルト粕を活用した紙素材の開発に取り組んだ。
開発にあたり、クラフトビールのモルト粕を紙化する技術を持つ株式会社kitafukuと協業。製紙工程には紙作りの専門技術を持つ株式会社ぺーパルも参画し、ウイスキー副産物を原料とした紙素材としては業界初(※1)となる「ウイスキーペーパー」が誕生。
この紙素材を用い製品化した「白州の森 ウイスキーペーパー紙袋」は、サステナブルな視点だけでなく、白州蒸溜所での購買体験に新たな価値を添えるアイテムとしての広がりが期待されている。
※1：2025年8月7日時点、株式会社kitafuku調べ
■商品概要
商品名：白州の森 ウイスキーペーパー紙袋
使用素材：ウイスキーペーパー(原料：サントリー白州蒸溜所で発生するモルト粕を紙全体に対して5パーセント使用)
※「ウイスキーペーパー」は現在、サントリーホールディングス株式会社にて商標登録出願中
■今後の展開
「ウイスキーペーパー」は、モルト粕の自然な風合いを活かしながら、印刷や加工にも適した紙素材。ショッパーとしての使用はもちろん、ほかの商品への展開も可能。サステナブルな素材を求める企業・ブランドにとって新たな選択肢になり得る。
今後、サントリーパブリシティサービスは「ウイスキーペーパー」を活用したオリジナル商品の開発を進めるとともに、ほかの施設やブランドとの連携も視野に入れ、現場視点と企画力を活かしたものづくりの可能性を広げていく。
■開発者コメント
「白州蒸溜所のコンセプトに沿った新たなショッパーを作るにあたり、ウイスキー製造工程で生まれるモルト粕に着目しました。クラフトビールのモルト粕を紙化する技術を持つkitafukuさんの取り組みを知り、ウイスキーにも応用できるのではないかと考えたことが、今回のプロジェクトの出発点です。紙としての加工性や印刷適性、色合い、強度など、さまざまな観点から試作を重ね、関係各社の協力のもとでようやく形にすることができました。この活動を通じて、原料のアップサイクルの選択肢を広げるだけでなく、商品を手に取った方が製造工程や素材の背景に少しでも興味を持ち、白州蒸溜所のものづくりへのこだわりに触れるきっかけとなれば大変うれしく思います」
今回の新商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の新商品の狙いは？
ウイスキー製造工程で生じる副産物「モルト粕」に新たな価値を見出し、サステナブルな素材として活用することで、白州蒸溜所の世界観と調和した商品づくりを目指しました。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
この紙袋を通じて、蒸溜所の自然やものづくりの背景に触れるきっかけとなれば大変うれしいです。ぜひ白州蒸溜所での工場見学と合わせてショップでの体験をお楽しみください。
