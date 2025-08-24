ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¹ðÇò¡¢·î¤Î³°¿©²ó¿ô¤È£±Æü¤Î³°½Ð²ó¿ô¡Ö¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×ÍýÍ³ÀâÌÀ
¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤¬23ÆüÇÛ¿®¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¬¥¹¥ï¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¡ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å6»þ30Ê¬¡Ë¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÇ¤Ë½Ð±é¡£³°¿©¤¬·î¤ËÌó2²ó¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤Î½÷Í¥¾¾²¬çýÍ¥¡Ê30¡Ë¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¾¾²¬¤«¤é³°¿©¤È¼«¿æ¤ÎÈæÎ¨¤òÊ¹¤«¤ì¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Û¤Ü¼«¿æ¤Ç¡¢³°¿©¤Ï1²ó¤«2²ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤á¤Ã¤¿¤Ë¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Û¤é¡¢¥ï¥ó¥³¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤ª²È¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£²¿¤«¡Ê1Æü¤Î¡Ë³°½Ð¤Ï1²ó¤Þ¤Ç¤Ã¤Æ²¿¤«¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤Æ¡£¤À¤«¤éº£Æü¤È¤«¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ç1²ó³°½Ð¤·¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦³°½Ð¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö²¿¤«µ¢¤Ã¤Æ1²ó¥ï¥ó¥³¤¬´î¤Ö¡Ä¤Ì¤«´î¤Ó¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¿¤Þ¤Ë¤½¤ì¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¤Í¡¢¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¤Û¤é¡¢¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¿Í¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Í¤Ã¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¯¤ó¤À¤±¤É¡£²¿¤«µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿´é¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¤Î¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏºòÇ¯7·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥®¡¼¥¯¥¹¡Á·Ù»¡½ð¤ÎÊÑ¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¡Ö¤ß¤Ê¼Â¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖçýÍ¥¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦´Ø·¸¤Ç¡¢Ãç¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£