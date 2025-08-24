動きやすさも、紫外線対策も、デザインも-全身で楽しむ！【クイックシルバー】のラッシュガードがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
海も街も、パフォーマンスとスタイルを両立する【クイックシルバー】のラッシュガードがAmazonに登場!
クイックシルバーのラッシュガードは、リサイクルポリエステルを使用したトリコット素材により、縦横に伸縮性があり、動きやすさと快適なフィット感を兼ね備える。UPF50+という最高値の紫外線防止性能に加え、高い速乾性も備えており、海辺から街まで幅広く対応する機能的な1枚となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
フロントには、単色とシーズンのボードショーツ柄を反映した2パターンのロゴが選べる仕様。左肩にもロゴタイプをプリントし、ブランドらしいアクセントを加えている。シルエットはレギュラーフィットで、身体に自然に沿いながら締めつけ感のない着心地が魅力。
→【アイテム詳細を見る】
とくにブルーは、プロサーファー・五十嵐カノア選手のボードショーツにインスパイアされた特別カラー。スポーツとファッションの両面からクイックシルバーの哲学を体現したデザインとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
1969年にオーストラリアで誕生したクイックシルバーは、サーフ・スノー・スケートのグローバルアスリートをサポートし続けており、時代を超えてアクティブウェアの進化を牽引している。このラッシュガードも、そのスピリットを受け継いだ、妥協のない一枚だ。
海も街も、パフォーマンスとスタイルを両立する【クイックシルバー】のラッシュガードがAmazonに登場!
クイックシルバーのラッシュガードは、リサイクルポリエステルを使用したトリコット素材により、縦横に伸縮性があり、動きやすさと快適なフィット感を兼ね備える。UPF50+という最高値の紫外線防止性能に加え、高い速乾性も備えており、海辺から街まで幅広く対応する機能的な1枚となっている。
→【アイテム詳細を見る】
フロントには、単色とシーズンのボードショーツ柄を反映した2パターンのロゴが選べる仕様。左肩にもロゴタイプをプリントし、ブランドらしいアクセントを加えている。シルエットはレギュラーフィットで、身体に自然に沿いながら締めつけ感のない着心地が魅力。
→【アイテム詳細を見る】
とくにブルーは、プロサーファー・五十嵐カノア選手のボードショーツにインスパイアされた特別カラー。スポーツとファッションの両面からクイックシルバーの哲学を体現したデザインとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
1969年にオーストラリアで誕生したクイックシルバーは、サーフ・スノー・スケートのグローバルアスリートをサポートし続けており、時代を超えてアクティブウェアの進化を牽引している。このラッシュガードも、そのスピリットを受け継いだ、妥協のない一枚だ。