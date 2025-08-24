幼児から大人気のあのキャラを30歳でも推す!? 「30歳で卒業」宣言していた3歳息子。推し変の日が訪れて…【著者インタビュー】
3歳になる息子・よいたんとの日々を綴った子育てエッセイ漫画『よいたん3歳、ときどき先輩。』（まぼ/KADOKAWA）。本作は、ヒーローアニメが大好きという3歳児らしい一面もあれば、突然「菩薩か？」と思うほど悟りを開いた一言を繰り出すよいたんとの、何気ない日々を描いた一冊です。パパに対してオタクマウントを取ったかと思えば、謎のこだわりを発動して周囲を翻弄……。そんな自然体なよいたんと家族の姿に、くすっと笑ってしまったり共感したりすること間違いなし！ よいたんの母であり、著者であるまぼさんの温かくも的確なツッコミも秀逸です。本作誕生の経緯から、最近のよいたんについてまで、さまざまなテーマでお話を伺いました。
まぼさん（以下まぼ）：ありがとうございます。一番初めに買ったおにぎりマンの人形は、もうどこに行くにも持ち歩いていたんです。泥だらけになったら自分で洗って、自分で干して……。夫とよく「このおにぎりマンの人形は世界一幸せな人形だよね」と言っていました。だからその人形側の視点で描いてみようと思って、一度Ｘに載せたんです。そこから加筆修正して今のお話になっていますね。
――書籍の中ではおにぎりマンを卒業しなかったよいたんですが、その後卒業の時は訪れたんでしょうか？
まぼ：よいたんの妹であるしおさんをメインにした『しおさん１歳 令和ギャル爆誕の道のり』に描いたのですが、その後『ゲゲゲの鬼太郎』にハマってあっけなく卒業しました（笑）。その後『ゲゲゲの鬼太郎』も卒業して、今は『ドラゴンボール』にハマっています。
――推しが『ゲゲゲの鬼太郎』になったというのは意外な展開ですね。今挙げていただいた3つにはよいたんなりの共通点があるのでしょうか……？
まぼ：どうなんでしょう？ 息子が言っていたわけではないですが、端から見ているとやっぱりヒーローが好きなのかなと思います。「悪を倒すのがかっこいい」というか。『ドラゴンボール』は親の方がど真ん中世代なので、教えられることもあるし会話のネタにもなって、また家族で楽しんでいます。
