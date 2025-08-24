◆米大リーグ パドレス５―１ドジャース（２３日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ダルビッシュ有投手（３９）、松井裕樹投手（２９）の所属するパドレスが２３日（日本時間２４日）、ドジャースを破って５連勝でナ・リーグ単独首位に浮上した。ドジャースとの同地区首位攻防３連戦で２連勝。投打がかみ合って、１３日（同１４日）以来、１０日ぶりの単独首位となった。

３連戦初戦だった前日２２日（同２３日）はパドレスが先勝。１５〜１７日（同１６〜１８日）の３連戦では３連敗を喫していたが、先発のダルビッシュが６回１安打１失点の好投を見せるなど投手陣が１失点リレーで、２―１となった接戦を制して、７３勝５６敗で並んで同率首位に立った。

勝ったチームがナ・リーグ西地区単独首位に立つ３連戦２戦目。パドレスは、先発左腕のコルテスが快投を見せた。５回までは１人の走者も出さないパーフェクト投球。６回１死でロハスに右前安打を許して初めて走者を背負ったが、ケネディと大谷を抑えて無失点で切り抜けた。

打線は、３回に２死一、二塁でアラエスが二ゴロに倒れたが、両軍無得点の４回には１死満塁でオハーンが右前２点適時打。クロネンワースも左犠飛で続いて、３点の先取点を奪った。７回は２番手のアダムが３者凡退。８回は３番手・エストラダがフリーランドに２戦連発となる２号ソロを浴びたが、２死から左腕のモレホンが登板して代打・コンフォートから空振り三振を奪った。８回に２死二、三塁からボガーツがダメ押しの右翼へ２点適時二塁打。ミラー、スアレスの勝利の方程式がともに２連投中だったが、起用せずに救援陣がリードを守った。

「大谷封じ」が２連勝につながった。３連戦初戦の前日は先発のダルビッシュが一ゴロ、右直、四球でお猿と、９回も守護神のスアレスが中飛。この日も先発左腕のコルテスが空振り三振、右直、中飛に抑えた。９回１死でも左腕のモレホンが右飛に打ち取って２戦連続無安打で抑えた。

３連戦最終戦となるあす２４日（同２５日）はパドレスがリーグ２位１３勝のピベッタ、ドジャースはチーム最多１０勝の山本が先発する。