Photo: ヤマダユウス型

発売されたら、冷凍庫に常備します。

万博取材のなかでも、特に楽しかったなと記憶に残っているのが、EARTH MART（アースマート）というパビリオンでした。

コンセプトは「食を通じて、いのちを考える」。

Photo: ヤマダユウス型

食に関する様々な展示があり、ビジュアルもユニーク。自分たちが普段食べている食事、その背景を意識できる素敵なパビリオンでした。お土産にはお米でできたキャラメルがもらえますよ。

Photo: ヤマダユウス型

奥には「進化する冷凍食」というブースがあり、ここはかなり未来的。低温凍結粉砕含水ゲル粉末をベースに、従来にはない冷凍食品が展示されています。山形大学・古川研究室と株式会社ニチレイフーズの共創により実現。

Photo: ヤマダユウス型

例えばこちらは、再生米。

凍結粉砕した素材をお米のかたちに再形成することで、親子丼味の米、花の香りのお米、サラダのお米といった、なんとも未来なお米を作ることができるそうです。親子丼味のお米…!?

Photo: ヤマダユウス型

この再生米、現時点では製品化はされていませんが、実は似たアプローチの「たんぱく米」を使った料理がすでに商品化されているんです。

それが、ニチレイが手掛けているeveryONe meal（エブリオンミール）シリーズ。

プロテインたっぷりの炒飯、そのお味は？

everyONe meal自体はすでに販売中ですが、万博では一味違った未来的冷凍食品が「EARTH TABLE〜未来食堂〜」内にある「テラスニチレイ」にて販売されていました。

Photo: ヤマダユウス型

それがこちら、1日30食限定の「エブリオンミール炒飯」。たんぱく米を使った炒飯で、1人前の炒飯に40gものタンパク質が入っているとのこと。40gといえば鶏むね肉約2枚分ですし、かなりの量ですよ！

Photo: ヤマダユウス型

テラスニチレイでは自動炒め機と冷凍炒飯の組み合わせで、テキパキと炒飯が提供されていました。僕も冷凍炒飯はしょっちゅう食べてるけど、美味い・早い・安いで本当に文句ないんだよなぁ。ニチレイさんには足向けて寝られません。

Photo: ヤマダユウス型

というわけで、こちらがたんぱく米を使った「エブリオンミール炒飯」。見た目はスタンダードな炒飯ですが、本当にここにタンパク質が40gも入っているんです？

というわけで、いざ実食。…ムシャ…モグ……ムシャリ…ズズ…。

はい、完ッッッ全に、美味しい炒飯です。食感や味の違和感、全くなし！ たんぱく米配合というのも、言われなければわかりません。言われてもわかりません。

Photo: ヤマダユウス型

でもよーく見ると、ちょっと変わった形のお米があって（左側がそれ）、おそらくこれがたんぱく米かな？ 植物性のたんぱく質をベースに米粉等と合わせて作られているそうですが、単体で食べ見ても違和感はありませんでした。炒飯の濃い味付けが色々と上書きしてるのかも。

未来のお米、全部コレになってほしい

日本人の多くはタンパク質不足とも言われていますし、普段のお米を食べる感覚でタンパク質をガッツリ摂れるなんて、最高じゃあないですか！ このたんぱく米、今すぐにでも普段の食事に取り入れたい。

Photo: ヤマダユウス型

「テラスニチレイ」の炒飯、本当に美味しいのでぜひ行ってみてください。自動炒め機と冷凍食品の組み合わせは、早さも味も文句なし。冷凍食品が発展していけば、様々な料理が効率的に提供できるようになるかもしれませんね。

Photo: ヤマダユウス型

フライドポテトも美味でした。ハンバーガー屋でおなじみの「メガクランチ」だと思いますが、このカリカリを家で味わえるのが冷凍食品のすごいところよなぁ…。