旬です！各ブランドから【ハーフジップトップス】が続々登場

１枚で、そしてシャツなどのアイテムを仕込んで着ても◎なハーフジップトップスが流行の兆しです。

単体ではカジュアルみが強いアイテムではあるものの、インナー次第できれいめにも転用可能なところがおいしい♡

ジップをしめたらまた違う印象に。２WAYで楽しんで

ウェーブスリーブハーフジップNT／MIESROHE

MIESROHE定番のウェーブスリーブニットを、旬のハーフジップにアレンジしました。美しい構築感のウェーブスリーブが魅力で、女性らしさが溢れた一品です。さらっとしたニット素材で仕立てており、秋だけでなくロングシーズン着回せそう。

カラーはクリーム、ライトグレー、ブラウン、ミックス、USAGI ONLINE限定のブラックの５色をご用意しています。

大人のスポーティーが叶う逸品。抜け感も満点です

ハーフジップアッププルオーバー／FRAY I.D

軽やかでハリのあるダンボール素材で仕立てたハーフジップトップスは、しわになりにくいのできれいめに着こなせます。ゆるっとしたオーバーシルエットですが、フロントに向かってななめに切り替えを施すことですっきり見えるように設計。このゆるっとしたサイズ感を生かして、インにシャツを仕込んだコーディネートもおすすめです。

カラーはホワイト、グレー、イエローの３色をご用意！

どんなボトムとも好相性！まず手に入れたいプルオーバー

ウールハーフジップニットプルオーバー／SNIDEL

立体感のあるベーシックなニットプルオーバーで、スカートやワイドパンツなどさまざまなボトムと相性がいいんです♡大きな襟元が顔まわりを華やかに見せつつ、さらに小顔効果まで発揮。まさにいいところづくしのアイテムで、秋のトップス選びに悩んでいる方はまずこちらをチェックしてみてください！

オフホワイト、グレー、イエローの３色展開です。

着心地もあたたかさも最高なフリーストップスも

ハーフジップロゴ刺繍フリーストップス／LILY BROWN

後ろ下がりの着丈と裾にゴムを仕込むことで女性らしい丸みのあるサイズ感がポイント。オーバーサイズなので体型カバーも叶ううえ、レイヤードしやすい点も魅力です。胸元にはブランドロゴをあしらい、アクセントに。

アイボリー、ターコイズ、グレーの３色展開です。

コンパクトな丈感となめらかな質感が上品

ハーフジップニット／URBAN RESEARCH ROSSO

落ち着いた風合いとカジュアル感が同居した、大人のためのハーフジップトップス。ゆるやかなフォルムですが、コンパクトな着丈できれいめコーデとも相性抜群です。ジップの開け具合を調整することで、抜け感の割合を簡単に操作できるのも魅力で、あらゆるスタイルともハマりやすいためデイリー使いにもってこい。

ライトグレージュ、レッドの２色展開で、それぞれ在庫はあとわずか。お早めにチェックを。