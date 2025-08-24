諦めないで！カチカチに固まった「塩」をサラサラにする方法

卓上に常備していることも多い「塩」。いざ使おうとしたらガチガチに固まっていた…なんて経験はありませんか？ 無理やり容器ごと振ってみたり、袋ごとテーブルの角に打ち付けてみても出ず、新しい塩を買ったことがあるなんて方もいらっしゃるかもしれません。そんなときは今回ご紹介するこの方法をお試しください！カチカチになった「塩」がサラサラに戻りますよ。

固まった塩は「レンジ」へ

電子レンジでチンするだけで、固まっていた塩が驚くほどサラサラに。カッチカチだったのが嘘のよう！

驚くほどサラサラに

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）で実際に試してみた人の声を見てみると、皆さんそのサラサラ加減にびっくりしている様子！「魔法にかかったみたい」「驚くほどにサラサラに」「この裏ワザを知っていれば安心」など、大絶賛です。





フライパンで炒るなどの方法もありますが、夏場は暑くて火を使うのも嫌なので、レンジでできるのは助かりますね。これでもう塩が出なくてイライラすることもなくなるはず。サラサラになった塩を思う存分、振りかけてくださいね！

画像提供：Adobe Stock