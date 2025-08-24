

イメージ（写真：Ystudio / PIXTA）

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第34回は、田沼意次が11代将軍の徳川家斉によって罷免された背景について解説する。

悩みに悩んで豊千代を世継ぎに決めた意次だったが……

10代将軍の徳川家治が死去すると、一橋治済の嫡男・豊千代が家斉と改名して、11代将軍に就任する。治済と家斉の親子は田沼派を一掃するべく、まずは田沼意次を老中から罷免した。

意次は悔しさに打ち震えたことだろう。なにしろ、家治の後継者を一橋家から出すことになった背景には、意次の意向が働いていたからだ。

家治の嫡男である家基が16歳の若さで急死すると、老中の意次が天明元（1781）年4月15日に「御養君（おんやしないぎみ）御用掛」を命じられる。次の世継ぎを誰にするのかを決める、という大役だ。

同じ任務を命じられた若年寄の酒井忠休や留守居の依田政次とともに、最高位の意次が中心となり「家治のもとに誰を養子に入れるべきか」の話し合いを重ねた。

大詰めになると、意次は神田橋御門内の屋敷に籠り、井上寛司や三浦庄司といった側近さえも遠ざけて、考えに考え抜いたらしい。そして、天明元（1781）年閏5月27日に豊千代に決まったことが発表される。

家斉にとって意次は、次期将軍に選んでくれた恩人であるはずなのに、いきなり罷免されるとはあまりに理不尽だ。

だが、「恩人だからこそ邪魔」というケースは過去にもあった。「生類憐れみの令」で知られる5代将軍の徳川綱吉がまさにそうだった。

5代将軍の綱吉が強権を振るった背景

綱吉が5代将軍の地位に就いたのは延宝8（1680）年、35歳のときのことである。

4代将軍で兄の家綱は子供ができないまま病死し、さらに、もうひとりの兄である綱重も急死してしまったため、綱吉にお鉢がまわってきたというわけだ。

とはいえ、綱吉は簡単に将軍の座に就いたわけではない。綱吉の前に立ちはだかったのは、前将軍の家綱を支えた大老・酒井忠清であった。家綱が病床にいる頃、忠清は綱吉が次期将軍の座に就くことに反対した。

『御当代記』によると、忠清は次期将軍候補として綱吉の名が挙がると、次のように言って異を唱えたという。

「綱吉様に天下を治める器量はない。綱吉様が将軍となったならば、民は困窮し、悪事がはびこり、世は混乱するだろう」

忠清は「家康様の子孫であれば、誰でもよいが」とまで言っていたとされている。

そんななか、家綱の病状が急変したため、綱吉が将軍の座を射止めることになった。忠清は大いに狼狽したことだろう。

将軍になった綱吉は、忠清に対して病気を理由に大老職を免じている。その後、忠清は自ら謹慎の姿勢を示すと、58歳で没した。

忠清の詳しい死因は不明だ。綱吉の将軍就任に反対したことと、関係しているかまではわからない。忠清は実際に病気がちだったため、大老職を免じられたあと、綱吉は忠清の嫡子である忠挙を面前に招いて「油断なく養生するように」と伝えている。内心はともかく、表向きは穏便に対処したようである。

ただ、みなに選ばれて将軍になったわけではないからこそ、「強いリーダーであらねば」という思いが、綱吉には強かったようだ。

綱吉は大名の職務にも厳しく、政治に乱れがあれば、領民をきちんと統治していなかったとして、厳格に処分した。また、大名の独立性を決して認めず、徳川家一門の大名でも容赦はしなかった。綱吉によって改易・減封・転封された大名は、実に40を超えている。

堀田の殺傷事件で黒幕と噂された意外な人物

綱吉が本格的に独裁色を強めたのは、ある事件が起きてからである。

綱吉が将軍となった4年後の貞享元（1684）年、大老の堀田正俊が江戸城内で斬り殺されるという、ショッキングな事件が起きた。

堀田は酒井と同じく前将軍の家綱に仕えていたが、酒井とは対照的に堀田は、綱吉が将軍になることを支持していた。将軍となった綱吉もまた堀田を頼りにし、政務を任せていたなかでの、暗殺事件であった。

堀田を斬り殺した犯人は、若年寄の稲葉正休である。稲葉には特に動機が見当たらなかったため、幕府は事件の原因を「稲葉の発狂」とした。当の稲葉はその場で重傷を負い、帰宅後に死亡している。

堀田の死後、おのずと綱吉のもとに権力が集中していく。そんななか、こんな恐ろしい噂が流れる。綱吉が命じて堀田を暗殺させたのではないか、と。

事実、正俊の後を継いだ正仲は、江戸城近くの屋敷から移転させられたうえに所領も東北地方へ移され、中枢から遠ざけられた。さらに、甥の正親は1万3千石のうち8千石を召し上げられ、5千石は弟に分けられている。つまり、堀田家の面々は綱吉によって散々な目に遭わされている。

また、綱吉は正俊の死骸を埋めた方角に屏風を立てさせたり、正俊の石棺を一度掘り起こし、改めて深く埋め直したりもした。その姿は、まるで死者の霊を恐れているように見えたという。

自分が将軍の地位に就くことをバックアップしてくれた有力者は、恩人には違いない。しかし、それだけの影響力がある存在は、新しく治世を始めるにあたっては、何かと目の上のたんこぶになりがちだ。

綱吉にとって堀田がそうであったように、将軍の家斉や父の治済にとっても、意次は邪魔者以外の何物でもなく、すぐさま排除に動いたのはむしろ当然といえよう。

老中から外された意次が家臣に語ったこと

しかし、意次は老中から罷免されても、幕府から田沼家が改易されたわけではない。大名田沼家の存続は許されている。意次は老中から外れても、意気消沈することなく、一大名として生きていく決意を固めたようだ。

天明7（1787）年9月9日、家治の死去からちょうど1年が経って喪が明けると（公式に発表された家治の死亡日は天明6年9月8日）、69歳の意次は家中の者たちを集めて、朝夕と2度にもわたって、教諭を行っている。

突然の失脚劇を「まことに思いがけない事態で、困り果てた」と改めて振り返りながら、こうねぎらった。

「皆々もさぞ疲弊し、大変な目にあったことであろう。心外の至りだが、よくぞ我慢してつとめてくれた。満足に思っている」

これまでは膨大な公務にかまけて、田沼家内での規律が充分に行き届かなかった……と反省の弁を述べている。また、浪費しがちだった田沼家の体質を見直すとし、倹約も呼びかけている。そのうえで、こんな声かけも行っている。

「田沼家のためになること、ならないこと、思いついたことがあれば、役目の上下を問わず遠慮なく申し出てほしい」

これから田沼家を一から建て直していく。そんな気概にあふれるメッセージだ。

だが、その後も意次の処分は続く。「隠居」を命じられたうえに、相良城と相良領のすべてが没収されてしまった。すると意次は、9カ月後に迎える自分の死を予期していたかのように、遺訓を作り始めることになった。

（真山 知幸 ： 著述家）