24Æü¤ÎÄ¹Ìî¸©Æâ¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤ÏÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°11»þ¸½ºß¤Îµ¤²¹¤Ï¾åÅÄ¤Ç34.4ÅÙ¡¢ÈÓÅÄ»ÔÆî¿®Ç»¤Ç33.7ÅÙ¤Ê¤É¤¹¤Ç¤Ë30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¾¾ËÜ¤ÈÈÓÅÄ¤Ç36ÅÙ¡¢Ä¹Ìî¤Ç35ÅÙ¤ÈÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤ÎÊäµë¤äÎÃ¤·¤¤´Ä¶¤Ç²á¤´¤¹¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÊý¡¢24ÆüÃë¤¹¤®¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ä¹ÌîÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤ÏÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£