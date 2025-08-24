

意外かもしれませんが、夏のネギもおすすめです（写真：MIKO／PIXTA）

ネギといえば冬のイメージが強いですが、実際にはいろいろな品種があるうえ、それぞれ旬の時期がずれているため、1年中楽しむことができます。

疲労回復に役立つ健康食材

今の時期は、夏ネギ。夏バテ予防や疲労回復にもなる健康食材です。ネギの収穫時期は地域ごとに異なり、春ネギ、夏ネギ、秋冬ネギなどと呼ばれています。

・春ネギ：4〜6月 群馬県など

・夏ネギ：7〜9月 北海道、茨城県など

・秋冬ネギ：10〜3月 千葉県、埼玉県など

■ネギの栄養価

同じネギでも夏ネギと冬ネギとでは、味や栄養価が異なります。

夏ネギは青い部分が多く、冬ネギに比べてβ-カロテン、ビタミンK、ビタミンC、葉酸などの栄養が豊富です。柔らかく、生食に適しています。一方、冬ネギは白い部分が多く、夏ネギよりも味が締まっていて食物繊維、カリウム、葉酸が豊富で、煮ると甘みが増すため、鍋ものなどに適しています。

また、同じネギでも緑の部分と白い部分では、栄養価が違ってきます。

土を盛り上げ、日光を根元に当てないようにして育てた白ネギ（長ネギ、根深ネギなど）は硫化アリル（アリシン）を多く含むため、風味が強くなります。白ネギのような育て方をしていない青ネギ（ワケギ、アサツキ、万能ネギ、九条ネギなど）は、カロテンやビタミンCを多く含みます。

多くの方がご存じの通り、関東では白い部分を主に食べ、関西では青ネギを食べます。 関西人は「関東の田舎者は、ネギの白い根まで食べる」と笑い、江戸っ子は「関西人はケチだから、ネギの青いところまで食べる」と笑うという話が、江戸のころからあったそうです。

多くの薬効を持つネギ

ネギの白い部分を乾燥させたものを「葱白（そうはく）」といい、漢方薬の構成生薬として使われています。

中国で編集された『傷寒論（しょうかんろん）』を始めとする医学書には、葱白が含まれるいくつかの処方が載っていますが、現在、日本で保険適用になっている漢方薬には使われていません。

ただ、それだけでも多くの薬効を持つネギは、漢方の生薬としてより食用（民間療法）として重宝されてきた食材といえるでしょう。発汗や去痰（きょたん）、利尿、解熱、鎮痛、強壮作用などがあり、かぜの初期や喉の痛みなどに用います。

特有の臭いは刺激性の硫化アリルによるもの。体を活性化させる作用があるため、夏バテによる体力消耗を補ってくれます。硫化アリルはまた、体を温めて血行をよくする作用があるため、冷房により冷えた胃腸を温めるのに最適です。

ほかにも、消化液の分泌を促進したり、食物繊維が多かったりするため、夏バテによる食欲不振や便秘解消にも役立つでしょう。解毒作用もあるとされているので、薬味として用いれば、食中毒や感染症の予防も期待できます。

さらには精神面のバランスを整える作用もあるとされているため、不眠症や不安症なども解消するとされています。

ただし、体内に熱がこもりやすく、汗をよくかく人は、控えめにしたほうがいいかもしれません。また、薬効の大きい野菜なので、食べすぎにも注意が必要です。

ネギは、比較的長期保存が可能な野菜なので、古くから家庭で保存しており、民間療法に利用されてきました。

よくいわれる民間療法には、「かぜの初期に刻んだネギとみそに熱湯をそそぎ、熱いうちに飲む」とか、「眠れないときに刻んだネギを枕元に置く」とか、「咳や喉の痛みに、ネギ湿布がいい」とか、「痔や霜焼けにネギを煎じた液で洗う」などがあります。

いずれも言い伝えなのでエビデンスのようなものはありませんが、筆者は幼少時、かぜをひいたときにネギのみそ汁を飲んで、症状の改善を実感したことが少なくありません。

かぜに限らず、ネギは冷えている胃腸の温度を速やかに上げてくれるので、夏冷えによる胃腸の不調を和らげてくれます。食欲のないときに積極的に活用してほしいです。

ネギの薬効を高める食べもの

ネギが持つ夏バテ予防効果を十分に発揮するには、どんな食材を合わせるかも重要な点です。

特にオススメなのが、豚肉です。漢方の考え方では、豚肉には体を少し冷やす作用や、体を潤す作用があります。そのため、ネギと一緒に食べることで、脱水で体に熱がこもったことで生じる体調不良を回復に導いてくれるのです。

栄養面から見ても、豚肉にネギをあわせるのは、おすすめです。

硫化アリルはビタミンB1の体への吸収率をアップさせる作用があります。ビタミンB1は水溶性なので、一度にたくさん摂取しても尿として体外へ排出されてしまいますが、硫化アリルを含む食材と一緒に食べることで吸収がよくなり、排出を防いでくれます。

ネギと豚肉を使った代表的な料理といえば、冷しゃぶでしょう。ネギをどっさり入れたたれをかけて、食べてみてはいかがでしょうか（おすすめのゴマだれレシピはのちほどご紹介します）。



豚しゃぶサラダ（写真：noyun／PIXTA）

■ネギとNGの食べ合わせ

一方で食べ合わせがよくない食材もあります。その1つがワカメです。

ワカメに含まれるカルシウムの吸収を、ネギが阻害してしまうといわれています。危険性はありませんが、せっかくのカルシウムを十分に吸収できなくなるのは残念です。

ワカメとネギのみそ汁なども美味しいのですが、なるべくなら避けたほうがよいでしょう。

効果を上げる調理のポイント

調理のポイントの1つは、「食べる直前に切る」です。ネギに含まれている硫化アリルは揮発性があるので、時間とともにどんどん減ってしまいます。食べる直前に小口切りにして薬味にすれば、栄養をムダなく摂取できます。

もう1つは 「水にはさらさない」です。硫化アリルやビタミンCは水溶性なので、水にさらすと栄養が溶け出してしまいます。辛みが気になる場合は水にさらしてもいいですが、時間は短めにしましょう。

「緑色の部分は捨てずに油で調理する」といいでしょう。ネギの緑色の部分には強い抗酸化作用を持つβカロテンが豊富に含まれています。β-カロテンは脂溶性なので、油と一緒に摂取すると効果的です。

■ネギの保存のポイント

保存するときは根元を切り落とし、冷蔵庫の野菜室に立てて入れられる長さに2〜3等分し、ラップでぴったり包んだら、立てた状態にして野菜室で保存します。保存状態にもよりますが、1週間くらい持ちます。

冷凍も可能です。その場合は料理にすぐ使える大きさに切ってから、ラップで包んで冷凍します。薬味用に小口切りにする場合は、ラップに小分けにした際に平らにして保存すれば、固まりにくく、パラパラのネギになります。冷凍保存は1カ月が目安です。

根元は雑菌が繁殖しやすいので切り落としますが、捨てずにプランターに植えておくと、再び伸びてきて小さなネギが育ちます。育つのは遅いですが、何度も収穫できるので少しだけ必要なときなど重宝します。

では、ここからは筆者がおすすめする簡単レシピをご紹介します。

■ネギみそ汁

塩分とミネラルが摂れるみそ汁は、夏の脱水やミネラル不足を補ってくれるので、欠かさず飲んでほしいものの1つです。

先にも述べましたが、子どもの頃にかぜをひくと、いつも母が作ってくれていました。ネギのみそ汁が飲みたくてかぜをひくのが楽しみだったほどです。今でも大好きです。

暑い夏はキッチンに立つ時間をなるべく短くしたいので、調理時間がほぼネギを切るだけのこのみそ汁は、重宝しています。お弁当を持っていっている人も、スープジャーにみそと切ったネギだけを入れて、飲むときにお湯を注げばできあがりです。

お好みで鰹節ひとつまみ、冷えが強いときはすりおろした生姜を加えてもよいです。

【材料】

ネギ 4〜5cm

みそ 大さじ1

熱湯 200cc

■ネギのゴマだれ

サラダチキンや冷しゃぶ、ナスの揚げ浸し、冷奴など、何でも合うたれです。冷蔵庫で1週間ぐらいは保存が可能です。

長ネギを粗みじん切りにし、以下の材料と混ぜるだけ。好みでゴマ油をラー油に変えてもいいでしょう。ゴマはビタミンB1が含まれているので、煎り白ゴマを入れてもいいかもしれません。

【材料】

長ネギ 3分の1本

白すりゴマ 大さじ1

酢 大さじ1

めんつゆ 大さじ1

ゴマ油 大さじ1

疲労回復にネギ風呂のススメ

民間療法には、ネギを風呂に入れて入浴する方法があります。これにより、ネギが血流を改善して体を温め、肉体疲労を取り除いてくれます。また、ネギのにおい成分である硫化アリルが交感神経を刺激して、体を温める効果が期待できます。

毎年各地の温泉などで、ネギ風呂のイベントが開催されています。家庭で試す場合は、数本を入れるだけでも体が温まります。

（平地 治美 ： 薬剤師、鍼灸師。 和光鍼灸治療院・漢方薬局代表）