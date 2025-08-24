◇MLB パドレス 5-1 ドジャース(日本時間24日、ペトコ・パーク)

投手陣の好投が光ったパドレスが、ドジャースに勝利。試合前に同率首位と並んでいたドジャースを破り、ナ・リーグ西地区の単独首位に躍り出ました。

パドレスの先発はネストル・コルテス投手。打たせて取るピッチングで、5回までドジャース打線を無安打に抑えます。6回にはミゲル・ロハス選手にこの日初ヒットを浴びますが、その後も後続を抑え無失点。6回を投げ終えてマウンドを後にします。

打っては、両チーム無得点で迎えた4回に1アウト満塁の好機をつかんだパドレス打線。ラモン・ロレアノ選手が、対する先発タイラー・グラスノー投手の153キロのシンカーをとらえ、打球は1、2塁間を抜ける先制タイムリーとなりました。さらに、続くジェーク・クロネンワース選手が犠牲フライをしっかりと決め1点を追加。3点のリードを手にします。

8回には、ドジャースのルーキー、アレックス・フリーランド選手の2試合連続弾を浴びて1点を返されるも、その裏にはザンダー・ボガーツ選手の2点タイムリーで「5-1」とドジャースを突き放します。

その裏をしっかりと抑えパドレスが勝利。5連勝でナ・リーグ西地区の単独首位に立ちました。