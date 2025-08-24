Àî±ÉÍûÆà¡¢½÷Í¥¡¦»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©¤Ë³ëÆ£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ´¤â³ð¤¨¤¿¤¤¡×»Ò¶¡¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤»Ñ¤È¤Ï
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/24¡Û½÷Í¥¤ÎÀî±ÉÍûÆà¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò°é¤Æ¤È½÷Í¥¶È¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀî±ÉÍûÆà¡¢»Ò¶¡¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËþµÊ
2019Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î×¢À¥ÃÒµª¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß5ºÐ¤È2ºÐ¤Î2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ëÀî±É¡£AKB48¤ò20ºÐ¤ÈÁá¤¯¤·¤ÆÂ´¶È¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç·ëº§¡¦½Ð»º¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ë»þ¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¸«¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î1ÈÖ¤Î¹¬¤»¤Ã¤Æ»×¤¦¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤·¤¿·ë²Ì¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤ê¤È½÷Í¥¤È¤·¤ÆË»¤·¤¯³èÌö¤¹¤ëÀî±É¤À¤¬¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤½¤¦³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤â¹ðÇò¡£¡Ö¡Ø»Ò¶¡¤È¾®¤µ¤¤»þ¤Ë°ì½ï¤ËÁ´Á³¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤È¤«»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤â¤¦¤ª»Å»ö¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È³ëÆ£¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡×¤È²ÈÂ²¤Î½õ¤±¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ´¤â³ð¤¨¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤½¤ÎÇØÃæ¤ò»Ò¶¡¤¬¸«¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤È¤«¡¢Ì´¤Ã¤Æ³ð¤¦¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é»ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ¿Ê¬»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¡Ø»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡Ø»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤«¤éÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»Å»ö¤È»Ò¤É¤â¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀî±ÉÍûÆà¡¢»Ò¶¡¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËþµÊ
¢¡Àî±ÉÍûÆà¡¢½÷Í¥¶È¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©¤Ë³ëÆ£
2019Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î×¢À¥ÃÒµª¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß5ºÐ¤È2ºÐ¤Î2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ëÀî±É¡£AKB48¤ò20ºÐ¤ÈÁá¤¯¤·¤ÆÂ´¶È¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç·ëº§¡¦½Ð»º¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ë»þ¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¸«¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î1ÈÖ¤Î¹¬¤»¤Ã¤Æ»×¤¦¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤·¤¿·ë²Ì¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢¡Àî±ÉÍûÆà¡¢»Ò¶¡¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤Êì¤ÎÇØÃæ¤È¤Ï
¤·¤«¤·¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡×¤È²ÈÂ²¤Î½õ¤±¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ´¤â³ð¤¨¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤½¤ÎÇØÃæ¤ò»Ò¶¡¤¬¸«¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤È¤«¡¢Ì´¤Ã¤Æ³ð¤¦¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é»ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ¿Ê¬»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¡Ø»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡Ø»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤«¤éÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»Å»ö¤È»Ò¤É¤â¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û