乃木坂46「与田祐希 卒業コンサート」DVDジャケットアートワーク6種公開 “山羊”をモチーフ
【モデルプレス＝2025/08/24】10月1日に発売される「与田祐希 卒業コンサート」LIVE Blu-ray＆DVD「YUUKI YODA GRADUATION CONCERT」より、ジャケットアートワークが公開された。
【写真】与田祐希“山羊カチューシャ”が可愛い 卒コンDVDジャケ写
2025年2月に出身地でもある福岡県・みずほPayPayドーム福岡にて開催された同コンサート。与田のキャラクターを表す山羊をモチーフにデザインされている三方背BOXの完全生産限定“豪華”盤と、それぞれの公演日の象徴となったカットが使用されているアートワークとなっている。収録内容も発表となり、特典映像には“Making of 与田祐希卒業コンサート”と“与田祐希 乃木坂46 最後の30秒”が収録となり、貴重な与田の姿や、メンバーの素顔が収められている。
2016年9月に3期生として乃木坂46に加入後、グループの中心メンバーとして活躍する一方、モデルや女優としても多方面で活躍し続け、約8年間にわたるアイドル人生に幕を閉じた与田。現在もモデルや女優として活躍している彼女の、アイドルとして最後の姿が収められている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆乃木坂46「与田祐希 卒業コンサート」ジャケット6種公開
【Not Sponsored 記事】