橋本愛、妹とビリー・アイリッシュライブへ 2ショットに「美人オーラ溢れてる」「雰囲気そっくり」の声
【モデルプレス＝2025/08/24】女優の橋本愛が23日、自身のInstagramを更新。妹と米歌手のビリー・アイリッシュ（Billie Eilish）のライブを鑑賞した2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】橋本愛、妹との2ショット
橋本は「＠billieeilish ‘s live with my sis」と妹との時間を表現し、「最高の夏をありがとう」とライブへの感動を綴った。黒のベアトップ姿で、妹と寄り添いながら鏡越しに撮影した2ショットやライブ会場での写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「妹さん美人オーラ溢れてる」「雰囲気そっくり」「素敵な2ショット」「仲良しで羨ましい」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
