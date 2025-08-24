毛穴レスで透明感のある肌に！　ロゼット「江戸こすめ 米ぬかのパック」が糀エキスを追加してパワーアップ

ロゼットは、米ぬか美容でつるつる輝く江戸美人肌へ導くスキンケアブランド「江戸こすめ」の「江戸こすめ 米ぬか（※3）のパック」をリニューアルし、8月25日よりドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ各店にて先行発売します。

■毛穴レス（※1）で透明感（※2）のある肌へ導く「江戸こすめ 米ぬか（※3）のパック」

「江戸こすめ 米ぬかのパック」は、肌あたりの良い米ぬかスクラブ（※5）が毛穴汚れや古い角質をオフし、米由来の美容成分（※6）が乾燥によるくすみをケアする、洗い流すパック。

今回新たに美容成分「糀エキス（※4）」を新配合し、まるで米ぬかで肌を磨いたようにつややかな、透明感（※2）のあるしっとりつるつる肌へ導きます。

また、容器もジャータイプからスパウトパウチタイプにリニューアルし、より使いやすく便利に改良しました。

※1 汚れを落とすことによる肌印象

※2 うるおいによる肌印象

※3 コメヌカエキス[保湿成分]

※4 アスペルギルス／コメ発酵エキス[保湿成分]

※5 脱脂コメヌカ[感触改良成分]

※6 コメヌカエキス、コメ発酵液、乳酸桿菌[保湿成分]、コメヌカ油、コメ胚芽油[皮フ保護成分]

■まるで“ぬか床”のようなテクスチャーの洗い流すパック

ぬか（※5）の天然スクラブや糀エキス（※4）、米由来の美容成分（※6）配合でつるつる毛穴レス（※1）×しっとり透明感（※2）のある江戸美人肌へ。

◇米ぬかスクラブ（※5）×新配合の糀エキス（※4）！ 毛穴レス（※1）な透明感（※2） のある肌へ

肌あたりのいい米ぬか（※5）の天然スクラブを配合。微粒子の米ぬか天然スクラブ（※5） で毛穴汚れや古い角質をやさしくオフします。

新配合した糀エキス（※4）で乾燥によるくすみをケア。しっとり透明感（※2）のある肌に導きます。

※1 汚れを落とすことによる肌印象

※2 うるおいによる肌印象

※4 アスペルギルス／コメ発酵エキス[保湿成分]

※5 脱脂コメヌカ[感触改良成分]

※6 コメヌカエキス、コメ発酵液、乳酸桿菌[保湿成分]、コメヌカ油、コメ胚芽油[皮フ保護成分]

※画像はイメージです

◇米由来の美容成分（※6）でうるおって、しっとりつるつる肌へ

様々な米由来の美容成分（※6）を配合。肌をなめらかに整えます。

保湿成分：コメヌカエキス、コメ発酵液、乳酸桿菌

皮フ保護成分：コメヌカ油、コメ胚芽油

※6 コメヌカエキス、コメ発酵液、乳酸桿菌[保湿成分]、コメヌカ油、コメ胚芽油[皮フ保護成分]

また、無香料、無着色料、無鉱物油、アルコールフリー、パラベンフリーのこだわりの5つのフリーで安心して使うことができます。

◇使いやすいスパウトパウチパッケージにリニューアル！

パッケージをスパウトパウチタイプに変更。より便利で使いやすい容器になりました！

◇使用方法

洗顔後、タオルなどで軽く水気をふきとり、サクランボ2粒大を目や口の周りをさけて、やさしくマッサージしながら塗り広げます。2〜3分おき、ぬるま湯ですすぎ残しがないよう充分に洗い流してください。洗い流した後、化粧水等の通常のお手入れを行ってください。週に2〜3回ほどの使用がおすすめです。

■商品概要

江戸こすめ 米ぬか（※3）のパック[洗い流すパック]

※3 コメヌカエキス[保湿成分]

希望小売価格：1,100円

容量：170g

発売日：2025年8月25日

※ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ、ロゼットオンラインショップにて先行発売

※8/25はメーカー出荷日のため、店頭での展開開始日は店舗の状況により異なります。

【 ロゼットオンラインショップ】https://rosette.jp/

