「効くけど怖い」ステロイド治療のリアル。効果と副作用を医師が徹底解説

喘息やアレルギーの治療薬としてステロイドを処方されることがあります。一方で、ステロイドによる副作用が気になる人も多いのでは？ ステロイドの効果や副作用などについて、横浜フロントクリニック の尾上先生にMedical DOC編集部が聞きました。

監修医師：

尾上 林太郎（横浜フロントクリニック）

2013年聖マリアンナ医科大学医学部卒業、4月より同大学病院研修医。2015年同大学呼吸器内科診療助手、同大学内科（呼吸器）大学院、2019年同大学院修了、同大学病院呼吸器内科学助教。2021年三浦メディカルクリニック勤務。2024年5月横浜フロントクリニック院長就任。医学博士、日本内科学会認定内科医、日本呼吸器学会呼吸器専門医、身体障害者福祉法第15条指定医(呼吸器)、難病法における難病指定医(呼吸器)。

編集部

喘息やアレルギー性鼻炎でステロイドが使われる場合、効果は高いのですか？

尾上先生

はい、吸入タイプのステロイド薬は非常に高い抗炎症作用があるので、喘息の治療では欠かすことができません。また、アレルギー性鼻炎では点鼻のステロイドが処方されることも多くあります。

編集部

使用して、どれくらいで効果が期待できるのですか？

尾上先生

喘息の治療で吸入タイプを使用する場合には、効果が現れるまで3日～1週間ほどかかるとされています。中断すると効果がなくなってしまうので、長期にわたって使用することが必要です。重症化するリスクがあるので、自己中断は避けるべきです。

編集部

点鼻薬の効果はどれくらいで現れるのですか？

尾上先生

即効性があり、治療を開始してから数日で効果が期待できます。

編集部

塗り薬にも即効性はあるのですか？

尾上先生

はい、特にかゆみは数日で改善できるでしょう。ただし、アトピー性皮膚炎などでステロイドの塗り薬を使う場合にも、自己判断で中断しないことが大切。よく、「症状が良くなってきたから」といって、自己判断で使用を中断してしまう人がいるのですが、そうするとかえって治りが悪くなります。治療をやめるタイミングは必ず医師に確認するようにしてください。

編集部

副作用はないのですか？

尾上先生

一般に、局所投与の場合は、ほとんど副作用がないとされています。ただし吸入タイプの治療薬は、口のなかが荒れたり、声枯れしたりする副作用が認められることがあります。また点鼻薬は、鼻出血が起きることがあります。塗り薬の場合は、過剰投与すると色素が抜けたり、皮膚が薄くなったり、皮膚感染症が起きたりすることがあるので、用法用量を必ず守って使用しましょう。

編集部

内服薬に副作用はあるのですか？

尾上先生

疾患や、使用している薬の量、内服期間などにより異なりますが、以下の副作用が見られることがあります。

免疫力の低下に伴う感染症発症

骨密度が減少する

血糖値が上昇する

消化性潰瘍ができやすくなる

血栓が作られやすくなる

不眠症、多幸症、うつ状態になることがある

ムーンフェイスになることがある

動脈硬化、脂質異常症、高血圧などのリスクが上昇する

緑内障や白内障のリスクが上昇する

副腎不全が起きることがある

増毛、脱毛、生理不順、不整脈、ステロイド筋症などが起きることがある

※この記事はMedical DOCにて＜副作用は大丈夫? 喘息･アレルギー治療の｢ステロイド薬｣の効果も医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。