「引き分けは負けに等しい感情」町田、連勝ストップも…DF昌子源は無失点に前向き「頭で準備しようと３人で声を出していた」
FC町田ゼルビアは８月23日、J１第27節で横浜Ｆ・マリノスと敵地で対戦し、０−０のドロー。連勝は「８」で止まった。
試合後のDF昌子源は、引き分けという結果を冷静に受け止めていた。
「想定内でしたね」
連戦の影響もあり最初の25分までは身体が重いだろうと、試合前からチーム内で共有されていた。前半を０−０で終えられれば勝機はあると考えていたという。
ただ勝ち切れず、連勝はストップ。これについて昌子は、「ここまで連勝していたらね。引き分けは負けに等しい感情が出てしまう」と本音を漏らす。
しかし、同時に「失点ゼロで終われたっていうのが幸いかな」と、ポジティブな側面も強調した。
また試合の中では、運に助けられた場面もあったと振り返る。相手のシュートが自身の足に当たり、GKがわずかに触れ、ポストを叩いたボールが味方の前にこぼれたシーンを挙げ、「まだそういう運的なものが、まだ俺らにあったのかなと思います」と語った。
この日の試合は、夏場の中２日という厳しいコンディションのなか、１週間休んだ相手を無失点に抑えたことが大きな収穫に。
守備陣では、「僕とハチ（岡村大八）と（菊池）流帆がずっと声を出して、俺ら３人でもう身体が動かなくても頭で準備しようっていうのはずっと言ってた」と明かす。頭で考え、準備することで身体が動く。その手応えを感じていた。
チーム全体で技術的なミスが多かったことは課題として残る。それでも、「結果が欲しかったなかで、勝点1はプラスに捉えていくべき」と、昌子は前を向く。
「しっかり優勝争いを最後までまだできるように」「しっかり最後、上に立っていれるようにやっていきたいなと思います」
厳しい戦いの末に得た勝点1を糧に、シーズン終盤の戦いへと視線を移している。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
