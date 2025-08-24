お笑い芸人で芥川賞作家の又吉直樹と、人気絵本作家・ヨシタケシンスケが共著し、累計30万部を突破した前作『その本は』から3年ぶりの新作となる『本でした』（ポプラ社）が8月5日に発刊された。

インタビューに答える、又吉直樹×ヨシタケシンスケ

本作は、村はずれに住み着いたあの2人の男が、村人たちから寄せられたほんの1行のヒントから本を「復元」していくというストーリー。

今回は『本でした』刊行に際して、著者二人のインタビューを行った。前編では、共著だからできたことや面白さ、お互いの作家としての印象などを語ってもらった。

▪️「自分だったらこんなお題を出されたら嫌だろうなぁ」っていうやつを投げました(笑)

――今作は「タイトルだけ」や、「最初」または「最後の一文」だけなど、ちょっとしたことを手掛かりにその本を復元していくお話でしたが、それぞれのお題で一番難しかったものと面白かったものはどれでしたか？

ヨシタケ：今作の作り方としては、最初にお互いへのお題をたくさん出すんです。ある程度たまった時点で、お題の中から自分がいいと思うものをそれぞれ選んで、そこにお話をつけていく。そして、余ったものもお題だけで見せようと話していました。

自分が出したお題のどれを答えるかは相手が選ぶのですが、僕は割と「最後の一文」ばっかり選んでいるし、又吉さんは書き出しやタイトルから始まるものを選んでいるんです。要は自分がお話にしやすいものをおのずと選んでいるから、選んだ後の苦労はそんなになくてどれも面白かったです。それぞれの物語の作り方が結構違うものなんだなという発見もありました。

又吉：ヨシタケさんが書いてくれたお題リストは面白いのがいっぱいあったので、自分で「これ、いけそうだな」っていうのを選ばせてもらいました。ヨシタケさんのお題の中には、イラストの中にいいヒントが含まれているものもあって「せっかく絵も描いてくださったのに、これを採用しないのはありえへんな」と思って、半ば強制的にイラストつきのものを採用していたなということを、さっき思い出しました(笑)。

やっぱりイラストがあると想像しやすくて「その本は挿絵が」の話は、絵がほぼ物語になっていたので、その通りにセリフを書いていったような感じです。どれもやってみると面白くて、絶対そうはならないであろう話が自分の中で段々と出来ていくのはすごく楽しかったですね。

――お互いへのお題はどのように考えたのですか？

ヨシタケ：又吉さんはどんな球を投げても必ず打ち返してくれることは分かっていたので、むしろ「自分だったらこんなお題を出されたら嫌だろうなぁ、困るなぁ」っていうやつを投げました(笑)。自分だったら困る難題を投げていいなんて、こんな贅沢なことないじゃないですか！ なので、存分にその無茶ぶりを楽しませていただきました。

又吉：僕はどっちかというと、お題のバリエーションを多めにして、その中からヨシタケさんがピンとくるものがあればいいなと思いながら考えていました。

――基本的に普段はお一人で執筆されていると思いますが、共著だとまた違う面白さがあったのでは？

ヨシタケ：相手にお題を考えてもらっているので、「どう書こうかな？」と一行目を書いた時点で、すでに発想が一個走り始めている状況が作れるし、自分ではやらなかったであろうことができたのを毎回自分で確認できるのは楽しかったですね。看護師と力士の話（＊「その本は、当時の読者の割合が『看護師になる人の10％、力士になった人の95％』でした」の回）なんて絶対に普段の自分では選ばないテーマだし、今回の機会がなかったら書けなかったと思います。

前作の『その本は』を作る時も思っていたことですが、又吉さんと共著として作る以上、この2人で作っている意味みたいなのがそこに生まれてほしいし、普段の自分の本ではやらないようなことをお互いチャレンジできるようなものが企画になったらいいですねと話していたので、とても贅沢な経験でした。

又吉：僕もヨシタケさんと一緒やからできることがいっぱいあったので、そこも楽しみながらやらせてもらいました。文学というよりも、作品によっては劇場でやっているコントや漫才のくだりっぽいことも文章でできたので、僕としてはすごく大きな変化だったし、新たな一歩を踏み出せたような感覚でした。

▪️今回は「毒を入れたい！」と思った

――私は特に、又吉さん担当の「その本は人物相関図が～でした」と「その本は、主人公が「本が好き」でした」、ヨシタケさん担当の「その本が最後の一文が『この集合写真の全員が笑顔だったのは～』」と「その本の販売地域が、『鬼ヶ島のため～』」が印象に残っています。それぞれ、このエピソード制作時の裏話などがありましたら、ぜひ教えてください。

又吉：「人物相関図」は、イラストを見た時にすごく難しそうだなと思ったので、話を作るという意味ではこれが一番苦労したかもしれないです。何度も人物相関図を確認しながら話を作っていったのですが、読み返す度に混乱して（苦笑）。でも、最後の終わり方は「ちゃんと網羅できたかな」と思っています。説明書がある中で、そこに向かって自分がどう肉付けしていくかみたいな感覚だったので、まさに“共作”というものが一番色濃く出ている話だと思います。

「主人公が本が好き」も、僕が書いてはいるんですけど、事前にヨシタケさんや制作に関わったみなさんと打ち合わせした時に「今回はどういう本にするか」といった話し合いの中で出たことを結構取り込んで作っていったので、どちらも僕にとっても大事な話ではありますね。

――ヨシタケさん担当であげた2作は、全体的にヨシタケさんらしさも入っていながら、又吉さんと共著というところで見えてくる“毒っ気”のようなものを特に感じました。

ヨシタケ：まさにおっしゃる通りで、今回は「毒を入れたい！」と思ったし、入れていい企画だと思ったんです。いつもの自分の本だったら入れにくいようなお題をいただいたことを口実に、存分に毒を入れ込みたいと思いました(笑)。「集合写真が笑顔だった」は、単純にそのお題から一番遠いもの、一番起きてほしくない理由って何だろうというところから逆算して、初に「こういう話だろうな」とイメージした「そこ」じゃないところに連れて行くのが、この話でチャレンジしたかったことです。

「鬼ヶ島」の方は、鬼側の目線で語られるものということと「桃太郎」という誰もが知っている話を、視点を変えたらどう見えるかを突き詰めてみました。鬼と人間、違う立場で見たものや見え方も、元々の話を知っているからこそ際立ってくるところもあるので、ある意味、ベースがあるから作りやすいものではありますが、細かい肉付けみたいな部分を考えるのは楽しかったです。どちらの作品も、これまでとは違うことをチャレンジできるいい機会をいただいたなと思います。

又吉：僕、このお話に描いてある鬼の絵がすごく好きでした。「鬼族の長老」とかめっちゃいいですよね。

ヨシタケ：嬉しいです。僕は「鬼滅の刃」とか見ていないから、一般的な今の鬼とは違うだろうな、何かと被っていたら困るなぁと思いながら描きました。鬼の長老の角が片方折れているのも、きっとサイドストーリーがあるんだろうなと想像していましたし、読者の方にもそう思ってもらうように書くことが大事だったんです。あくまでもここに載っているのは全部ダイジェストなので「ざっくり言うとこういう本ですよ」ということだけが書いてあるけど、本当は全部がもっと長いお話のはずなんですよ。そこが今作の大事なことで、色々想像したくなるきっかけみたいなものを話の中に出さなきゃなと思っていました。

――又吉さん担当の「その本は、主人公が、本が好きでした」で「小学校になったら読む本」のリストの中に、ヨシタケさんの『あるかしら書店』が入っていましたね。

又吉：あのリストに書いた本の中で『あるかしら書店』だけが実在して、あとは全部僕の創作なんです。そこも結構直しましたね。小さい時に読む本って、作者の名前もひらがなのことが多いのかなとか色々検証して、ちょっとずつ変えていきました。普段だったらしない作業だったので、そういうことができたのも今作ならではだと思います。

互いの印象は？「僕が絶対に無理なところを全部やってくださる感覚がある」――ジャンルは違えど、お二人ともに作家としてご活躍されていますが、お互いのお仕事をどうみていますか？

ヨシタケ：ジャンルが違うから敵にはならないなと思えるので、安心して又吉さんの作品を見ていられます(笑)。一緒に本を作っていても、守備範囲が違うし持っている武器の形も違う。僕が絶対に無理なところを全部やってくださる感覚があるので、すごく安心感があって心強いです。本屋さんに行って又吉さんの本が並んでいるとすごく嬉しくて「一緒に仕事したことがある人なんだぞー！」って周りの人たちに言いたくなります。

――又吉さんは、ヨシタケさんと一緒にお仕事してみて、出会う前の印象が変わったり「実はヨシタケさんってこんな人だったんだ」と思ったりしたことはありましたか？

又吉：僕はもともと、ヨシタケさんの書かれるものってすごく精密やなと感じていたんです。なので、知り合う前も「めっちゃ面白いな」と思って読んでいたし、一緒に作っていてもその印象は変わらないんですけど、世の中にある「定形」みたいな公式に創作をからめていくんじゃなくて、それを崩していくタイプの方だということが共著してみてよく分かりました。

一つひとつの完成度がとても高くて「ちゃんと作られた面白いもの」という印象だったのですが、実際にお会いしてみると「こんな自由な人だったのか」という感覚になりました。

でも過去の作品を改めて読むと「この時のこれがあるから、新鮮さや刺激みたいなものが今でもあるんだな」ということが分かります。

ヨシタケ：又吉さんは引き出しが多くて、全てを高いクオリティでやる人なんだろうなと思っていましたが、実際にお仕事をしてみると想像力のポテンシャルが並外れているんですよ。今回のお題も出される数が半端なくて、僕だったらどれだけ一生懸命考えてもこの数は出せないなぁと思います。その計算処理速度と量がずば抜けているし、ただ数がたくさんあるのではなく、全部が一定のクオリティで出せて、語彙力やその言葉に込める空気みたいなのものも別格なんです。見るたびに「なんて恐ろしい子……！」と白目を剥いていました。

又吉：ヨシタケさんにどんなお題を出しても絶対面白いものになって返ってくるのは分かっていたので、気兼ねなくその無茶ぶりができる安心感で、僕もお題を考えるのが面白くて、やりがいがありました。

――お二人にとって「今の自分を作った本」を挙げるとしたら、どんな作品が思い浮かびますか？

ヨシタケ：それを話出したら5時間ぐらいかかってしまうのですが（苦笑）、僕はもともと「本」であればなんでも好きで、中身を読まなくても楽しいんですよ。それを作った人の思いが込められているだけで「尊いな」と思えるんです。もちろん、自分が小さい時に読んで「すごいな、面白いな」と思った本はたくさんあるし、絵本に関して言うと、幼い頃に読んだときは意味が分からなかったけど、大きくなって読んだら意味が分かるようになった体験をして、それが本のすごさだなと思います。

本自体は何にも変わらないんだけど、読むこちらが変わってくると違うものとして入ってくる。人生で2回、3回と出会うことができる本というもののメディアとしてのすごさは、自分が本に携わるようになってより実感しています。

又吉：「物」としてのかっこよさもありますし、何度も読めるところが本の魅力ですかね。最近は本の値段が上がっていると言われていますが、僕は本来、すごく安いんじゃないかなと、お金がない時から思っていたんです。「なんで本とペヤングだけこんな安いんだよ。中身と値段が合っていないじゃないか」って(笑)。単行本だと一冊2,000円くらいするから、高いっちゃ高いんですけど、内容やデザイン、それに関わっている人の労力や本の中にあるあらゆるものを含めたら相応だと思うんです。

ヨシタケさんも仰っていたように、本は内容が変わってなくても、自分が読むタイミングで感じ方が全然違うこともあります。あとは、誰も答えてくれないような質問にいきなり答えてくれることがあって、何となく手に取った本の中に前からずっと思っていたことが書かれていることがあるんです。人と話している時も「自分もそう思っていた」とか「なるほどな」と思うことがあるんですけど、その割合は本の方が高いような気がします。そういう瞬間が1冊読んだら2、3回あるし、それが多感で自分が知らないことも多い10代の頃だったら、今よりもめちゃくちゃあった気がするんですよね。そういう意味ではすごく面白い人と遊んでいる感じが読書にはありました。

ヨシタケ：本は一方通行なんですよね。そこでずっと待っていてくれるところがいいところで、開いたページにたまたま何か書いてあったり、その時の自分が勝手に影響を受けたり、受け取り側のその日の気分や体調、年齢によっていろんな形で自分の中に入ってくるという関係性が頼もしいなと感じています。

又吉：僕は昔から同じ本を繰り返し読むのが好きなんです。例えば、ゲームもサッカーも一回やったから終わりじゃなく、何度もやるじゃないですか。本も大体2回か3回は同じ本を読むし、それが習慣化して今も2回ぐらい読むし、映画も2、3回見る癖がついています。

それに、2回目の方が「物語ってる」んですよ。1回目の目は「感情の目」で、登場人物に共感しつつ、ショッキングなことが起きるとそこからの数行は意識が朦朧としているから、感情で読んでしまっている。2回目はちょっと落ち着くから「あれ、こんなところあったっけ？」と、大きな出来事の後のくだりでちょっと展開が変わるところも見えてくる。3回目になってくると、全部が同じ平地でいろんな感覚が見えてくるんです。それを繰り返していると、読んだ分だけどんどん目が増えていって、小説が生き物みたいになって、もう訳が分からなくなるんですよ。

ヨシタケ：本は時間軸が固定されていないから、すごく独特なメディアだと思うんです。人によってはすごいスピードで読めたり、1文字も進まなかったり。それだけ自分の体調や器の大きさが反映されているので、自分のコンディションが一番分かるのが「本」なのかなと思います。

（取材・文＝根津香菜子）