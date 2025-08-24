ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ°úÂà¤Î¥¦¥é¤Ë¡Ö°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸Êø²õ¡×¡ÄµåÃÄ¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤Ë¼ã¼êÁª¼ê¤¬¡ÉÈ¿È¯¡É¤â
¡Öµå³¦¤Î¸ùÏ«¼Ô¤ò¤Þ¤È¤â¤ËÁ÷¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬£¸·î15Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤¬µ×¡¹¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹¥»¡¦¥ê¡¼¥°£´°Ì¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç°úÂàÈ¯É½¤Ï°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥¦¥é¤Ç¤Ï°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆµåÃÄ¤È¤Îà³Î¼¹á¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¸«¤Ç°úÂà¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö£²¥õ·îÁ°¤°¤é¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿ÃæÅÄ¡£¡ÖËþÂ¤Î¤¤¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤º¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡Ê°úÂà¤ò¡Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Öµð¿ÍºßÀÒ»þ¤Î¡Ç23Ç¯¥ª¥Õ¡¢Åö»þ£±·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤ÏÃæÅÄ¤ò»ö¼Â¾å¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¹½ÁÛ³°¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿ÃæÅÄ¤Ï·ÀÌó¤òÇË´þ¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤ò¹Ô»È¡¢Ä¹ÂÇÎÏÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃæÆü¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Þ¤Ç¤Î£²Ç¯·ÀÌó¤Ç¡¢Ç¯Êð¤Ï¿äÄê£³²¯±ß¤Ç¤¹¡×¡ÊµåÃÄ£Ï£Â¡Ë
ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤Ç½éÇ¯ÅÙ¤Î£±·³½Ð¾ì¤Ï62»î¹ç¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÊë¤é¤·¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç»Ø´ø¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ£²·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿°æ¾å´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤·¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸·¤·¤¯Ìä¤ï¤Ê¤¤»ØÆ³Êý¿Ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤Î¸·¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÅÄ¤ÎÈ©¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃæÅÄ¤ÏÂÇÅÀ²¦¤ò£³²ó³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï´°Á´¤Ë°æ¾å¤µ¤ó¤è¤ê¤â¡È³Ê¾å¡É¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤ÇÎ×¤ó¤Àº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÃæÅÄ¤Ï£±·³¥¥ã¥ó¥×¤Ç»ÏÆ°¤·¡¢³«Ëë¤Ï¡Ö£¶ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢£²ÀïÌÜ¤Ï·ç¾ì¡££³ÀïÌÜ¤âÂåÂÇ½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¹øÄË¤ÈÉÔ¿¶¤â¤¢¤Ã¤Æ£µ·î13Æü¤Ë¤Ï½Ð¾ìÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¡¢£²·³Êë¤é¤·¤¬Â³¤¡¢ºÆ¤Ó¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï£¸·î£·Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö£±·³¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤â¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂåÂÇÏÈ¡£¤·¤«¤â¤¿¤Ã¤¿£³ÂÇÀÊ¤Ç¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤Ï´°Á´¤ËÊø¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µåÃÄ¤Ï£Ã£ÓÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹´ü´ÖÃæ¤È¤¢¤Ã¤Æ°ÖÎ±¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¤¬ËÜ¿Í¤Ï¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤º¡££±·³¸ø¼°Àï³«ºÅÆü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤«¤»¤¿¤Î¤ÏÃæÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤»¤á¤Æ¤â¤ÎÈ¿¹³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
²ñ¸«¤Ë¤Ï£±³ØÇ¯ÀèÇÚ¤ÎÂçÌîÍºÂç¡Ê36¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÃæÅÄ¤òÊé¤¦¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¡¢²ÖÂ«Â£Äè¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆü¥Ï¥à¤Ç¤ÎË½ÎÏº»ÂÁ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ËÃæÅÄ¤Ï¸åÇÚ»×¤¤¤Î·»µ®Ê¬¡£ÃæÆü¤ÎÁª¼ê¡¢¤È¤¯¤ËÌî¼ê¤Î°ìÉô¤Ï¡Øµå³¦¤Î¸ùÏ«¼Ô°ì¿Í¤Þ¤È¤â¤ËÁ÷¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤µåÃÄ¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤äµåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¯¼Ô¤âÂ¿¤¤¡×¡Ê¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡Ë
µ©Âå¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¿¿²Æ¤ÎÅÅ·â°úÂà·à¤Ï¡¢³ÆÊýÌÌ¤Ëº£¸å±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£