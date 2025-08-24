双子を妊娠中のタレント・中川翔子が、おなかの赤ちゃんが動く様子を動画で公開し、反響を呼んでいる。

【映像】中川翔子、おなかの赤ちゃんが動く動画

2023年4月、一般男性との結婚を発表し、2025年5月に妊娠を報告していた中川。その後、双子を妊娠していること、性別が男の子であることを明かしていた。

Instagramでは日々の体形の変化について発信していて、8月22日の投稿では、一気に巨大化が進んできたというおなかの写真を公開。「下から撮るとやばいです。まだまだあと1カ月以上…わたしの体、どーなるの？」とコメントしている。

中川翔子の大きなおなか

23日の更新では、おなかの赤ちゃんが動く様子がわかる動画を披露している。「絵を描いてると、iPadを跳ね返してくる胎動が！動いてる！と思ってカメラまわすと黙るのはあるあるなんでしょうかね。珍しくキック撮れた！なんか最近やたらと異常に、まさしく異常にピンポイントで食べたいものが浮かびます。そして食べたいものを食べるとめちゃくちゃ幸せです。わたしが食べたいだけなんだろうけど、食べられて幸せ〜となると胎動もニョロー！と動くように思います。まさか双子が、あれを食べさせろ！と指示してるのでは…体重怒られてはないから気をつけながらも異常に食べたい命令には従ってみようかと思います」とつづった。

中川の投稿にファンからは、「ボーイズの胎動とても愛おしいですね」「目視できる胎動すごい！元気ですね〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）