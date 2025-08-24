µ¢¤ë¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤¿¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖÃ¦Íî¤·¤¿¤é¤³¤Î¿¦¶È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¼«¿®ÁÓ¼º¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ç¤¤ë¡×¿³ºº°÷¤È¤Îå«¤Ë»ëÄ°¼Ô¹æµã¡Ä¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè6ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎý½¬À¸¤¬ÉÔ°Â¤ËÊñ¤Þ¤ìËÜ²»¤òÅÇÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Öµã¤¤¤¿¡×¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡¢ÅÁÀâ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¡¢KINKY¡¢KANY¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡¢JLLICK¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Ù¥¯¡¦¥°¥è¥ó¡¢JUSTHIS¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Øµ¢¤í¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡Ä
¡¡Îý½¬À¸¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºÇ¤â¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡Ö³¬µéÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥À¥ó¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎJENNIE¡Ölike JENNIE¡×¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡Ê22ºÐ¡Ë¡¢¥¹¥£¡¦¥Á¥ó¥¦¥£¡Ê15ºÐ¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡Ê22ºÐ¡Ë¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê16ºÐ¡Ë¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¡Ê21ºÐ¡Ë¤È¥À¥ó¥¹¶¯¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¥Á¡¼¥à¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤â¡¢¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡£Â³¤±¤Æ¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ÅêÉ¼¤Ç¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸ª¤òÍî¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¤±¤É¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬ºÇÁ±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬Â¾¤Î4¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤Èµ¤¾æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÌë¡¢½É¼Ë¤ÇÍî¤Á¹þ¤à¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡£¡Ö½ç°Ì¤¬´í¤¦¤¤¤È»×¤¦¡£24°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÃ¦Íî¤¹¤ë¤«¤â¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
¡¡Ãæ´Ö¥Æ¥¹¥È¤Ç¡Ölike JENNIE¡×¥Á¡¼¥à¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤Ë¤Ï¥°¥è¥ó¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤«¤Ê¤ê¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¬Èô¤Ó¡¢KANY¤â¡Ö²¼¤ò¤¹¤´¤¯¸«¤Æ¤ë¤è¡£¤Ê¤¼¾å¤ò¸þ¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¡£¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¼ÂÎÏ¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¤³¤ì¤ËKANY¤¬¡Ö¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©»ä¤ÏÀµÄ¾¡¢£±¿Í¤À¤±Áª¤Ö¤Î¤Ê¤é¤¢¤Ê¤¿¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç·ãÎå¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤ÏÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤òKANY¤ÏÍ¥¤·¤¯Êú¤¤·¤á¡¢¡ÖÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃ¯¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£ÀäÂÐ¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦WHIB¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡£¤¢¤ëÌë¡¢¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¡ÖËÍ¤ÏÃ¦Íî¤·¤¿¤é¤³¤Î¿¦¶È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£Èà¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤ÏÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¸µÄÌ¤ê¤Ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤À¤«¤é¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÏÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ë¡Øµ¢¤í¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶¯¤¤·è°Õ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯µ¯¾²¤·¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡£¡Ö¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£Ä¾Á°¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼«¿®¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬Àä¶«¡£¥°¥è¥ó¤â¡ÖºÇ¹â¤À¤Í¡£¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤¬»÷¹ç¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢KANY¤¬¡Ö¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖ¡£¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤Ï¶Ê¤Î½øÈ×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¡¢¥¥ì¤Î¤¤¤¤¥À¥ó¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡£½ª»Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ÇÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¡£¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤È¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ª¤ß¤ÊÆ°¤¤ÇÈáÌÄ¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ½ªÈ×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Æ°¤¤ÇÌ¥Î»¡£°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£KANY¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï»ä¡¢µã¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë²áÄø¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¿®¤òÌµ¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¹¤´¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¤â¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸å²ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Öµã¤¤¤¿¡×¡Öµã¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¤¤¤¤¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´¶Æ°¡×¡ÖÅÁÀâ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ê¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë