【MLB】パドレス 1ー5 ドジャース（8月23日・日本時間24日／サンディエゴ）

【映像】大谷、弾丸ライナーで突き刺した44号

ドジャースの大谷翔平投手が「1番DH」で先発出場。4打数0安打に終わり、2試合連続ノーヒット。継続中の連続出塁記録も19でストップした。

ナ・リーグ西地区で同率首位に並ぶパドレスとの今季最後の3連戦2戦目。バットでチームに貢献したかった大谷だったが、この日の第1打席はパドレス先発のコルテスを相手に外角の変化球に手を出して空振り三振。第2打席は痛烈な当たりもライトのタティスの正面に飛ぶライナー。第3打席は高々と打ち上るセンターフライ。第4打席はライトフライ。

試合はパドレス先発のコルテスが5回まで走者をひとりも許さないパーフェクト投球。ドジャースは6回1死からロハスが安打を放ち、完全試合こそ逃れたが後続のリリーフ陣も打ち込めず、得点は8回にフリーランドが放ったソロ本塁打のみ。先発のグラスナウは3回まで無失点も4回に3点を失い、5回から後を受けたリリーフ陣は粘りの投球を見せたが2点差に迫った直後の8回裏に2点を奪われ、試合を決められてしまった。

前日はダルビッシュ有、この日はコルテスと、パドレスの先発投手陣を2日続けて打ち込めずに痛い連敗。この結果、ドジャースはナ・リーグ西地区首位の座をパドレスに明け渡した。ワイルドカードではリーグ上位につけているため、プレーオフ進出に黄信号……というわけではないが2年連続のワールドチャンピオンを目指すチームにとっては「地区優勝」は最低限クリアしたいノルマでもある。明日の対パドレス今季最終戦でしっかりと勝利をつかみ、再び首位に並びたいところだ。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）