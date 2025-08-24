イケアの店舗で品物をみる買い物客＝２０２４年、米ニューヨーク市/Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２２日、家具の輸入に関する調査を政権に指示したと明らかにした。５０日以内に調査を終えた上で関税を引き上げるとしている。

トランプ氏はＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」に「５０日以内に調査は完了し、外国から米国に入ってくる家具には、まだ決まっていない税率で関税が課されることになる」と投稿した。

トランプ氏は、今回の措置によって、ノースカロライナ州やサウスカロライナ州、ミシガン州に家具産業が戻ってくるだろうと述べた。

米政権は銅や半導体、医薬品といった輸入品に対してより高い関税を検討している。

家具価格はすでに数カ月前から上昇傾向にある。トランプ氏が中国やベトナムといった主要な供給国に対して関税を引き上げたことが背景にある。米商務省のデータによると、両国からの家具や備品の輸入額は昨年１２０億ドル（約１兆７０００億円）に上った。

消費者物価指数（ＣＰＩ）が追跡する家具・寝具の価格は、過去２年半にわたっておおむねデフレ傾向が続いた後、６月に０．４％、７月に０．９％上昇した。

オフィス用やレジャー用の家具では５月以降の上昇が顕著で、価格は５月に１．５％、６月に１．６％、７月に１．５％に上昇した。新型コロナウイルス感染症が流行した際の「巣ごもり需要」が薄れた後、これらの品目は毎月値下がりしていた。