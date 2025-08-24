¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ï¢ÇÔ¤Ç¼ó°Ì´ÙÍî ÂçÃ«æÆÊ¿2ÀïÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÅÐÈÄ¤Î¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬4²ó4»Íµå3¼ºÅÀ ÂÇÀþ¤Ï¤ï¤º¤«2°ÂÂÇ¤Ç1ÆÀÅÀ
¢£MLB¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹5¡½1¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¢¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¢Ï¢Â³»î¹ç½ÐÎÝ¤Ï19¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤âÀèÈ¯¤Î£Ô.¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡Ê32¡Ë¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢4²ó¤Þ¤Ç¤Ë4¤Ä¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É3¼ºÅÀ¡¢ÂÇÀþ¤Ï¤ï¤º¤«2°ÂÂÇ¤Ç1ÆÀÅÀ¤Î¤ß¡£Ï¢ÇÔ¤Ç¼ó°Ì´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ó°Ì¹¶ËÉÂè1Àï¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÇÔ¤ì¡¢Æ±Î¨¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè2Àï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ïº¸ÏÓ¤ÎN.¥³¥ë¥Æ¥¹¡Ê30¡Ë¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï12ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¤Ï.167¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¤Ê¤·¤È¶ì¼ê¤ÊÅê¼ê¡£
¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤àÂç»ö¤Ê1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢1µåÌÜ¤ÎÆâ³ÑÄã¤á¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢3µåÌÜ¤ÎÆâ³ÑÄã¤á¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¤ä¤ä´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Ï¤³¤ÎÆü¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î23Æü¤Ë32ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢Å¨ÃÏ¤ÇÂç°ìÈÖ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢2²ó¤Þ¤Ç´ËµÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥É¥ì¥¹ÂÇÀþ¤â¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£3²ó¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î»Íµå¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢2ÈÖ¡¦L.¥¢¥é¥¤¥º¡Ê28¡Ë¤Ë10µåÇ´¤é¤ì¤¿¤¬¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀèÈ¯¤Î¥³¥ë¥Æ¥¹¤Ï3²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¢4²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý1¤«¤é³°³Ñ¹â¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤âÂÇµå¤Ï¾å¤¬¤é¤º¤Ë¥é¥¤¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
0ÂÐ0¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ÆÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£5ÈÖ¡¦X.¥Ü¥¬¡¼¥Ä¡Ê32¡Ë¤Ë¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¤µ¤ì¤ÆÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò°¤¯¤·¤Æ»Íµå¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1»à¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬6ÈÖ¡¦R.¥í¡¼¥ì¥¢¡¼¥Î¡Ê31¡Ë¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°¤ØÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë7ÈÖ¡¦¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥ï¡¼¥¹¡Ê31¡Ë¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Øµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ3ÂÐ0¡£¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î»Íµå¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
3ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀèÈ¯¤Î¥³¥ë¥Æ¥¹¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢5²ó¤â¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤òÊü¤Ä¤¬Ìî¼ê¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÇ¼Ô15¿ÍÏ¢Â³¥¢¥¦¥È¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÈÈ¿·â¤Î»å¸ý¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
6²ó¡¢1»à¤«¤é8ÈÖ¡¦M.¥í¥Ï¥¹¡Ê36¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à½é¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢¥³¥ë¥Æ¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤òÁË»ß¡£2»à°ìÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢2µåÏ¢Â³¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý1¤«¤é3µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ¤¬44ÅÙ¡¢¹â¤¯¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï8²ó¤ËÁ°Æü¤Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê39¡Ë¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼½é¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿ÂåÂÇ¤Î£Á.¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¡Ê24¡Ë¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë2¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢1ÂÐ3¤È2ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï8²ó¤Ë¤Þ¤¿¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î»Íµå¤«¤é2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È5ÈÖ¡¦£Ø.¥Ü¥¬¡¼¥Ä¡Ê32¡Ë¤Î¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ø2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢1ÂÐ5¤ÈÂç¤¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
9²ó¡¢1»à¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹4¿ÍÌÜ¡¢º¸ÏÓ¡¦£Á.¥â¥ì¥Û¡¼¥ó¡Ê26¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý1¤«¤é¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤µ¤ì¤Æ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
