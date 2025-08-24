¡Ö³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¡×ÀÐÇË¼óÁê¤¬¥Ý¥í¥ê¤â¡ÄËß¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤âÂ³¤¯¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤Ä¤¤»Å»ö¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÂçÅýÎÎ¤ä¼óÁê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤Ï8·î21ÆüÌë¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¤½¤¦½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆÆ±ÀÊ¤·¤¿´ä²°µ£³°Áê¡Ê67¡Ë¤ËÂÐ¤·
¡Ö¤½¤³¤Ç¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤Î¡×
¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢
¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤ÈÏÃ¤·´¥ÇÕ¤·¤¿¡£
³Æ¹ñÍ×¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÞÕ¿È¤Î¼«µÔ¥Í¥¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏËÜ¿´¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£À¯³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÅÞÆâ¤«¤éÂà¿ØÍ×µá¤òÊ¿Á³¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÊ¬Îö¤Î´í¸±¤â¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ì½Ö¤âµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤È»×¤¦¡×
Â¾Êý¤Ç¡Ö³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢°ì¹ñ¤Î¼óÁê¤ò·Ð¸³¤·¤¿¼Ô¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡È¶ËÃ×¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Æ22Ç¯7·î¤Ë¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¡£Áªµó¤Ë¶¯¤¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢È×ÀÐ¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤ÏÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤¢¤ë»þ¡¢´±Å¡¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¿ÍÊª¤¬°ÂÇÜ¼óÁê¤Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Í¡×
¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç
¡ÖÍ¾Íµ¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×
¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢¼óÁê¤ÎÁÐ¸ª¤Ë¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤¬µÙ¤Þ¤ë½Ö´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±´Ø·¸¼Ô¡Ë
°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î»àµî¤Ë¤è¤ë¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ÏÇ°´ê¤ÎÁíÍý¤Î¥¤¥¹¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ÃåÇ¤¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¼þ°Ï¤Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤Ä¤¤»Å»ö¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×
¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÀÐÇË¼óÁê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»²±¡Áª¤Î»´ÇÔ¤ò¼õ¤±ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¼¹â¤Ë¶«¤Ö¤Î¤Ï¡¢Î¢¶âÌäÂê¤äµìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤ÇÎä¤äÈÓ¤ò¿©¤Ã¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£³Æ¼ïÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ï¤äÌ±°Õ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
ÅÞÂ§¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÅÞ½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷295¿Í¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÂåÉ½47¿Í¤Î·×342¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²áÈ¾¿ô¤Î172¿Í°Ê¾å¤«¤éÍ×µá¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²¾¤ËÁíºÛÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤âÎ©¸õÊä¤Ç¤¤ë¤¬¾¡»»¤Ï¥¼¥í¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤È¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¸ø»»¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
½°µÄ±¡¤Ç10¿Í¡¢»²µÄ±¡¤Ç3¿ÍÂ¤ê¤Ê¤¤¤¬
¡Öº£²ó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÁíºÛÁª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ÈÁ´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡È¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡É¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢Á°²óÁíºÛÁª¤ÇÅÞ°÷É¼20ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹â»Ô¤µ¤ó¡£¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÍ¿ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
°ìÊý¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤âºÂ¤·¤Æ»à¤òÂÔ¤Äµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥ê¥³¡¼¥ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ÀÐÇË»á¤Ë¶á¤¤¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È
¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ë¼¤á¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ê¥³¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤ÎÂà¿Ø¤ÏËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¹³¤¦¤Ï¤º¤À¡×
¤È¤¤¤¦¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤ò·è¤á¤ë°Õ»×³ÎÇ§¤ò½ä¤ê¡¢½ñÌÌ¤ÇÁ°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤·¤¿µÄ°÷¤Î»áÌ¾¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡ÖÌµµÌ¾¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¾å¤¬¤ë¤¬¡¢°©Âô°ìÏº°Ñ°÷Ä¹¤Ï
¡ÖÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¤ò·è¤á¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÏÃ¡£Ã¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡×
¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï
¡Ö»áÌ¾¸øÉ½¤ÏÆ§¤ß³¨¡¢¶¼¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¡ÊÀÐÇË¤ª¤í¤·¤Î¡ËÍÞ»ßÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¸½¾õ¡¢²áÈ¾¿ô¤Î172¿Í½¸¤Þ¤ë¤«ÈùÌ¯¤Ê¾ðÀª¡£»áÌ¾¸øÉ½¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¿ô¤Ï¸º¤ë¤À¤í¤¦¡×
¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢
¡ÖÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ï¡¢¤â¤¦Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¤È²æ¡¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÍÇÏÀ²³¤»á¤À¡£
¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï½°µÄ±¡¤ÇÌó10¿Í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÍ½»»°Æ¤ÏÌÞÏÀ¤Î¤³¤ÈË¡°Æ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó»²µÄ±¡¤Ç¤â£³¿Í¤¬²áÈ¾¿ô¤ËÉÔÂ¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀÐÇË¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÞÆâ¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¹ñ²ñ±¿±Ä¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö´é¡×¤¬ÀÐÇËÁíÍý°Ê³°¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÁíºÛÁª¤Ë°ÕÍßÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤Ä¾¸å¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô¤¬¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¡¢ÉÔÈ¯¤Ê¾ì¹ç¤ÏÌîÅÞ¤Î¡»ÅÞ¤È¡Ö¼«¸ø¡»¡×¤Î»°ÅÞÏ¢Î©¤¬ÁÈ¤á¤ë¤«¤ËÅÞÆâ¤â³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤º¡¢ÀÐÇËÀÕÇ¤ÏÀ¤Ï¸ý¤Ë¤·¤Æ¤âÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤¬Â¿¿ô¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»²À¯ÅÞ¤Ê¤É¤ËÎ®¤ì¤¿±¦ÇÉ¤ÎÉ¼¤¬Ìá¤ë¤È¤â»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢±¦·¹²½¤ò·ù¤¦ÌîÅÞ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤ÐË¡À®Î©¤âº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤Þ¤¹¡£¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê¿Þ¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µÕ¤ËÌîÅÞ¤ËÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò½Ð¤µ¤ì¤ÆÁíÁªµó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¤µ¤é¤ËµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤¹²ÄÇ½À¤¹¤éÊú¤¨¤Æ¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤ÎÃæÁ¾º¬¹¯Î´»á¤Î¤è¤¦¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ç¡È¼¤á¤í¡É¤È·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤¿µÄ°÷¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£¸·îËö¤ÎÁí³ç¤¬9·î¤Ë¤º¤ì¹þ¤ß½ù¡¹¤ËÇ®¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¿¤ê¡¢µÌ¾ÅêÉ¼¤Ê¤éÎ©¾ì¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤ä¡¢²¿¤è¤ê¤â¹ñÌ±¤Î¡ØÀÐÇË¼¤á¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦À¤ÏÀÄ´ºº¤ÎÂç¤¤¤À¼¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤âÀÐÇË¤µ¤ó¤ò¼¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÀÐÇË¤Ï¼º³Ê¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤ò¹ñÌ±¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦ÍÇÏ»á¡Ë
»²±¡Áª¤«¤é£±¥õ·î¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¤âÂ³¤¯¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¡£¹ñÌ±¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡½¡½¡£