´ÑµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¥Ó¡¼¥ëº×¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎµðÂç¥Æ¥ó¥ÈÊøÍî¡ªÅÝ¤ì¤¿»ÙÃì¤ÎÅ´¹ü¤¬Ä¾·â2¿Í»àË´3¿Í½Å½ý¡¡10Ê¬Á°¤ËÂç±«¡¦¶¯É÷¤Î·ÙÊó½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¡¡Ãæ¹ñ

Ãæ¹ñ¡¦»ÍÀî¾Ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Ó¡¼¥ëº×¤ê¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢ÆÍÁ³µðÂç¥Æ¥ó¥È¤¬ÊøÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç2¿Í¤¬»àË´¡¢3¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¸µÅö¶É¤ÏÂç±«¤È¶¯É÷¤Ë¤è¤ë°Å·¸õ¤¬¸¶°ø¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¡¼¥ëº×¤ê¤ÇÆø¤ï¤¦²ñ¾ì¤Ç¡È¥Æ¥ó¥ÈÊøÍî¡É
Ãæ¹ñ¡¦»ÍÀî¾Ê¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë½Ö´Ö¤À¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥Ó¡¼¥ëº×¤ê¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¼ê¤¬Ç®¾§Ãæ¡£´ÑµÒ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¥Ô¡¼¥¯Ã£¤·¤¿¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»þ¡¢»ö¸Î¤ÏÈ¯À¸¤·¤¿¡£
Å·°æ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿µðÂç¤Ê¥Æ¥ó¥È¤¬ÆÍÁ³¡¢Êø¤ìÍî¤Á¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ó¥È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿Å´¹ü¤¬Íè¾ìµÒ¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Æ¥ó¥È¤¬Íî²¼¤·¤¿Ä¾¸å¤òµÏ¿¤·¤¿ÊÌ¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢µÒ¤¬¹²¤Æ¤ÆÆ¨¤²ÏÇ¤¦ÍÍ»Ò¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°Å·¸õ¤Ç¥Æ¥ó¥È¤¢¤ª¤é¤ì¡Ä»à½ý¼Ô¤âÂ¿¿ô
¥Æ¥ó¥È¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤¿¸¶°ø¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
ÃÏ¸µÅö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤Î10Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤ËÃÏ¸µ¤Îµ¤¾ÝÂæ¤¬Âç±«¤ä¶¯É÷¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë·ÙÊó¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢·ã¤·¤¤¾å¾ºµ¤Î®¤ò¤È¤â¤Ê¤¦°Å·¸õ¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥È¤¬É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤ÆÊøÍî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÅ´¹ü¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ2¿Í¤¬»àË´¤·¡¢3¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 8·î18ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë