建設が進む臨港道路の橋りょう部＝１月に東扇島地区から撮影（国土交通省関東地方整備局京浜港湾事務所提供）

川崎市川崎区の東扇島地区と水江町地区を結ぶ臨港道路の整備が進められている。臨海部と内陸部をつなぐ道路が少なく、川崎港に大型倉庫が相次いで建設された結果、輸送車両が増え、東扇島地区の渋滞が悪化。同地区には大規模災害時に国内外からの救援物資などを受け入れる防災拠点もあり、新たなルートを確保して物流の円滑化を図るのが狙いだ。国土交通省は「物流と防災の機能強化につなげたい」としている。

臨港道路は総延長３キロ、幅員７〜１９メートルで片側２車線。京浜運河にかかる橋りょう部（０・９キロ）は横浜ベイブリッジや鶴見つばさ橋と同様に、２本の主塔からケーブルで桁をつる構造を採用する。

同省が臨港道路を整備する背景にあるのが、東扇島地区の交通渋滞だ。

近くに首都高湾岸線が走る同港には近年、冷蔵倉庫が集結。２０２４年の収容能力は１０年前の約１・５倍の３０４万立方メートルに上る。輸入の食品などを保管する。

その一方で、同港と内陸部をつなぐルートは１９７９年に開通した海底トンネルぐらいしかない。倉庫を行き来する車両が増え、同地区の渋滞が悪化。同省によると、移動の速さを表す「旅行速度」が時速２０キロ未満の割合は１５年に２２・１％だったが、２３年に３３・８％まで上昇した。

そこで同省は交通環境を改善するため、海底トンネルから南西１キロの場所に臨港道路を整備する事業に着手。期間は３１年度までで、完成した場合の交通量は１日３万４千台を見込む。