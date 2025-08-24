8月23日に放送されたTBS系のバラエティー番組「ジョブチューン」の人気企画「ドミノ・ピザ×超一流ピザ職人」のジャッジに挑戦した、ドミノ・ピザ ジャパン（東京都品川区）の宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」が、新商品をはじめ、ジャッジ商品を含むすべてのピザが、デリバリー限定で「ピザ2枚以上で50％オフ」、いつでも、何枚でも対象の「お持ち帰り半額」のキャンペーンを実施中です。

同企画は、従業員が胸を張っておすすめする計10商品を、超一流ピザ職人がその魅力や価格に見合ったおいしさかどうかを審査するという内容。超一流ピザ職人7名のうち4人以上が認めた商品は「合格」になります。

ドミノ・ピザは、2024年3月に同企画に3度目の挑戦を行い、その際に「合格9品（そのうち、満場一致合格4品）」という過去最高記録を打ち立てました。4度目の挑戦では、前回、唯一の不合格となったシーフードピザを大胆に改良した「たーーっぷりガーリックシュリンプ」が登場。初回から一度も合格を得られなかったシーフードピザが合格を果たすという展開になりました。

さらに、「クリスピッツァバーガー ダブルチーズビーフ」「ガーリック・マスター」「ドミノシェイク まろやかピーチ」「旨だれプルコギ」の4品が「満場一致合格」で、過去最高記録に並ぶ9品が「合格」になりました。

