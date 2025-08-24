ずっと同じヘアクリップ → 330円でこなれ！ 残暑は【3COINSのヘアアクセ】で乗り切ろ♡

毎日使うヘアクリップ、気づけば同じものを使い続けていませんか？ そこで今回は、こなれ感を演出できる【3COINS（スリーコインズ）】のおすすめヘアアクセサリーをご紹介します。一部はすでにお値下げもされており、今すぐゲットしたくなるかも。まだまだ残暑が続く今の時期、おしゃれなヘアアクセサリーを取り入れて気分を盛り上げましょう。

バレッタできまるシンプルヘアアレンジ

【3COINS】「メタルスリムバレッタ」 \165（税込・セール価格）

華奢なデザインがエレガントな雰囲気を演出するバレッタ。艶消しのゴールドカラーが上品な印象を与えてくれそうです。シンプルなので、オフィスシーンにも活躍しそう。画像のように、ロングヘアをひとつにまとめて留めたり、ボブヘアをハーフアップにしたり、髪の長さに関わらずアレンジを楽しめそうです。

バンスクリップでこなれアップヘア

【3COINS】「パール付ウネウネメタルバンス」\330（税込）

ロングヘアをしっかりと留められそうなバンスクリップ。うねうねとしたデザインに、パール風のワンポイントが施されています。髪を挟むだけで簡単にまとめ髪ができるのがバンスクリップの嬉しいポイント。ラフなまとめ髪でも、こなれ感を演出してくれそうです。

ひとつ結びがぐっとおしゃれに

【3COINS】「カーブメタルヘアフック」\330（税込）

髪をひとつ結びにして、ヘアゴムに挿すだけでおしゃれ見えするヘアフック。こちらのヘアフックは、メタル調のデザインが高見えしそうです。ヘアゴムを隠すようにカーブしていて、シンプルでありながらきちんと感を演出できそう。派手になりすぎないため、控えめな華やかさを演出したい大人女性にもおすすめです。

ハーフアップにぴったりなフラワークリップ

【3COINS】「メタルフラワーバンス」\165（税込・セール価格）

こちらは、フラワーモチーフのバンスクリップ。季節感や華やかさをさりげなくプラスでき、普段使いはもちろん、リゾートコーデやお出かけシーンにもぴったりです。約縦5.5 × 横8.5cmとやや小さめなので、ハーフアップにも使いやすそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri