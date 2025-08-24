µ×ÊÝÅÄÍø¿¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡¡ ¡ØLet¡Çs Play ¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤é¤±¤Î¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ¡ÙOP¡õED¥Æ¡¼¥Þ2¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤·
¡¡²Î¼ê¤Îµ×ÊÝÅÄÍø¿¤¬¡¢10·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿¼Ìë¥¢¥Ë¥áÏÈ¡Ö+Ultra¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØLet's Play ¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤é¤±¤Î¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼0¡§45¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö1, 2, Play¡×¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖLeft & Right¡×¤Î2¶Ê¤ò¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£µ×ÊÝÅÄ¤¬¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢1995Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ØH2¡Ù°ÊÍè¤Ç¡¢¼Â¤ËÌó30Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡ª²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿À¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡ËÜºî¤ÏËÌÊÆ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿WEB¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡ÈÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¡£Îß·×±ÜÍ÷¿ô¤Ï9²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ç680Ëü¿Í°Ê¾å¤¬¹ØÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡£Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼»ÖË¾¤ÎÀÄÇ¯¥µ¥à¡¦¥ä¥ó¥°¤ò²Öß·¹áºÚ¤¬±é¤¸¡¢Èà¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÅÚ²°¿ÀÍÕ¡¢ÃæÂ¼Íª°ì¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¤é¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤¨¤Ó¤â¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢ºÇ¿·PV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥à¤ÈÈà¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¥µ¥à¤¬À©ºî¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡ÖRUMINATE¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·óDJ¤ÎNight Tempo¤¬Ã´Åö¡£Night Tempo¤Ï¡Ö¥ì¥È¥í¤Ê¥²¡¼¥à¤ÎBGM¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£²û¤«¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼À¤³¦¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤ä¥·¥ó¥»¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°µ¤ÉÕ¤¤¤ÆÄº¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æº´ÁÒ°½²»¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò¡¢ÅÏÊÕ¹É¡¢±àºêÌ¤·Ã¡¢ºØ²ì¤ß¤Ä¤¡¢½ôÀ±¤¹¤ß¤ì¡¢È«ÃæÍ´¤é¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»°Âð·òÂÀ¤Ï¥µ¥à¤ÎÉã¿Æ¥µ¥ß¥å¥¨¥ëÌò¤Ë²Ã¤¨¡¢»ô¤¤¸¤¥Ð¥¦¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£
