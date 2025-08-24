『進撃の巨人』、『東京世界陸上』とコラボ「心臓を…いや、手拍子を捧げよ!!」
テレビアニメ『進撃の巨人』が、9月13日〜21日に開催される『東京 2025 世界陸上』とコラボレーションした動画「進撃の世界陸上」が24日、TBS公式Xにて公開された。
【画像】ひえっ…エレンたちの死闘 公開された『進撃の巨人』最終回の場面カット
投稿では、「TBS『東京世界陸上』 × TVアニメ『進撃の巨人』コラボVTR「進撃の世界陸上」が完成」とし、「世界がひとつになればどんな壁も乗り越えられる！心臓を…いや、手拍子を捧げよ!!」と『進撃の巨人』をオマージュした一文を添え、「心をひとつに手拍子で選手を応援しよう」と呼びかけた。
公開された動画では、主人公エレンの「駆逐してやる！」の名せりふからスタートし、巨人との戦いにのぞむ調査兵団が登場。『進撃の巨人』の世界観の中に『東京世界陸上』に出場する選手たちの競技シーンが織り込まれた。動画の中でも、「世界がひとつになればどんな壁も乗り越えられる！心臓を…いや、手拍子を捧げよ!!」と伝えている。
世界陸上が東京で開催されるのは、1991年以来、実に34年ぶり。約200か国・地域から2000人以上の選手が東京に集い、各競技で世界一を目指す。TBSで世界陸上を中継するのは来年の東京大会で15回目となる。
『進撃の巨人』は、2009年9月〜2021年4月にかけて『別冊少年マガジン』（講談社）で連載されていた同名漫画が原作で、「壁」の中で暮らす人類が、人を捕食する「巨人」相手に絶望的な戦いを強いられる物語。巨人たちと闘う「調査兵団」に所属し、外の世界に憧れる主人公のエレン、クールな戦闘美少女・ミカサ、頭脳派・アルミンの3人を中心にストーリーが展開されるダークファンタジー。
