◇MLB パドレス 5-1 ドジャース(日本時間24日、ペトコ・パーク)

ドジャースは2試合連続でパドレスに敗れ、単独首位の座を受け渡しました。ドジャース打線は前日同様、ルーキー選手であるアレックス・フリーランド選手のソロHRでしか得点をあげられませんでした。

対するパドレス先発はネストル・コルテス投手。ここまで5試合に先発し、前回登板では初回から3HRを被弾するなど、1勝2敗で防御率5.87としていた投手です。しかしこの日は好投を披露。ドジャース打線は5回まで無安打に抑えられました。

そんな中、ドジャースの先発タイラー・グラスノー投手は4回、2つの四球やヒットなどで1アウト満塁のピンチを招き失点。タイムリーと犠牲フライで3点の先制を許しました。

試合終盤まで得点の好機を得られないドジャースでしたが8回、1アウトから前日メジャー初HRを放ったフリーランド選手が代打起用されます。7月30日にメジャーデビューを果たしたルーキー選手ですが、パドレスの3番手ジェレミア・エストラダ投手の7球目のストレートをとらえ、レフトへのソロHRとしました。

しかし直後の8回裏には、6回途中からマウンドにあがっていたドジャースの3番手ジャスティン・ロブレスキ投手が失点。2アウト2、3塁から2点タイムリーを浴び、4点リードとされました。

土壇場の9回には、この回の2人目の打者として大谷翔平選手に打席が回るもライトフライ。後続も打ち取られゲームセットとなりました。

大谷選手はこの日、4打数無安打に倒れています。

この敗戦でドジャースはパドレスへ単独首位の座を受け渡しました。明日はパドレスとの今季最終戦。ドジャースの先発投手は山本由伸投手と発表されています。