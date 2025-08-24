「前半戦の支配力は遠い記憶」千賀滉大の不振はPO争いにも打撃　地元メディアから奮起を促す声「一刻も早く本来の姿を」

千賀の完全復活が待たれる(C)Getty Images

メッツの千賀滉大は現地時間8月20日、敵地でのナショナルズ戦に先発し、5回0/3を投げ被安打6、自責点4の内容で今季5敗目を喫した。右太腿の負傷から7月に復帰を果たすも、最後の白星から2か月以上が過ぎ、低迷の出口は見えないままだ。

後半戦に入り急失速となったチームとともに、千賀本人も不振に喘いでいる。前半戦、故障離脱前までに積み上げた白星は「7」のまま増えることなく、8月には2度、敗戦投手として記録された。プレーオフ争いが熾烈さを増す中、誰よりもチームへの貢献が求められるエースとして、不本意な結果が続いている状況だ。

メッツの地元メディアでも、勝ち星が遠のいている日本人右腕に対する厳しい批評が展開されている。ニューヨークスポーツサイト『EMPIRE SPORTS MEDIA』は8月21日、千賀の特集記事として、「メッツのエースが最悪のタイミングで壁にぶつかった」と銘打ったトピックを配信した。

同メディアは、順調に白星を重ねていた前半戦の投球内容について、「シーズン最初の13先発で防御率1.47、WHIP1.11、73回2/3で70奪三振31四球という見事な数字を残していた」と振り返るとともに、「ただ結果を出していただけではない。打者をまるで寄せつけない圧倒的な投球で、10月までローテーションを背負える投手に見えていたのだ」と綴っている。