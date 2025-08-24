½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¡¡¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ1¿Í¤Î°äÂÎÈ¯¸«¡¡Ê¡²¬¡¦½¡Áü»Ô
23ÆüÌë¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Ç½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å6»þ50Ê¬¤´¤íÊ¡²¬¸©½¡Áü»Ô¼«Í³¥öµÖ¤Ç¡¢¡Ö²È¤«¤é¹õ±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤È¶áÎÙ¤ÎÃËÀ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö7Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Ð¤ÏÌó2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²È¤Ë¤Ï82ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤È50Âå¤ÎÂ©»Ò¤¬2¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¡¢Êì¿Æ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â©»Ò¤ÏÅö»þ³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö³°½Ð¤¹¤ë»þ¡¢Êì¿Æ¤Ï²È¤Ë¤¤¤¿¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£