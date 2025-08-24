¡ÚÊë¤é¤·¤ÎÌ¾ÉÊ¡Û¥Ñ¥ó¥Þ¥Ë¥¢Æ´¤ì¤ÎÆ»¶ñ¡£µþÅÔ¡¦¶âÌÖ¤Ä¤¸¤Î¡Ö¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¤¾Æ¤ÌÖ¡×¤Ç¹á¤êÎ©¤Ä¥Èー¥¹¥È¤ò¾Æ¤¯
¡ü¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤¬¸÷¤ëÆüËÜ¤Î¥¥Ã¥Á¥óÆ»¶ñ¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤ÏµþÅÔ¡¦¹âÂæ»û¤Î¹©Ë¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ø¶âÌÖ¤Ä¤¸¡Ù¤Î¡Ö¼êÊÔ¤ß¼êÉÕ¤¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¾Æ¤ÌÖ¡×¤ÇÀäÉÊ¤Î¥Èー¥¹¥È¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÌ£¤·¤¤¥Èー¥¹¥È¤¬¾Æ¤±¤ë¡£¥Ñ¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤Î´Ö¤ÇÆ´¤ì¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø¶âÌÖ¤Ä¤¸¡Ù¤Î¡Ö¼êÊÔ¤ß¼êÉÕ¤¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¾Æ¤ÌÖ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼êÊÔ¤ß¼êÉÕ¤¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¾Æ¤ÌÖ ¾®¡×1Ëü2,100±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ø¶âÌÖ¤Ä¤¸¡Ù¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÎÁÍý¿Í¤Ê¤É¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ç»È¤¦ÌÖÀ½ÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦¿Í¤ÎåÌÌ©¤Ê¼ê»Å»ö¤¬¸÷¤ëÈþ¤·¤¤µþ¶âÌÖ¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¬1ËÜ¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÍÏÀÜ¤¹¤ë¼êÊÔ¤ß¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢µ¡Ç½À¤ËÍ¥¤ì¡¢¼ê¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤â°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯»È¤¦¤Û¤É¤Ë¼ê¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢°¦Ãå¤ÎÍ¯¤¯Æ»¶ñ¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
±óÀÖ³°Àþ¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¡£Í½Ç®¸ú²Ì¤Ç°ìµ¤¤Ë¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤ë
¡Ö¼êÊÔ¤ß¼êÉÕ¤¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¾Æ¤ÌÖ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±óÀÖ³°Àþ¸ú²Ì¤Î¹â¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿åÀö¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦²è´üÅª¤Êµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»È¤¤Êý¤Ï¡¢¥³¥ó¥í¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤ÆÍ¾Ç®¤Ë¤«¤±¤Æ¤«¤é¡¢¿©¥Ñ¥ó¤ò¾è¤»¤Æ1～2Ê¬¡£²¿ÅÙ¤«Î¢É½¤ËÊÖ¤·¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£¾Æ¤¯Á°¤ËÌÖ¤òÍ¾Ç®¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²¹¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¿©¥Ñ¥ó¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ê¥Ã¡¢¤Õ¤ï¤Ã¡£ÍýÁÛÅª¤Ê¥Èー¥¹¥È¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê
¡¡¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢³°¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¥«¥ê¥«¥ê¤Ã¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ï¿åÊ¬¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸ý¤ËÆÏ¤¯¡Ö¥Ñ¥ê¥Ã¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¡×¤È¤¤¤¦¿©´¶¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¡£¸Þ´¶¤¬´î¤Ö°ìËç¤¬¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÄ«¤Î¥Ñ¥ó¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÊÑ¤ï¤ë
¡¡¤³¤Î¥Èー¥¹¥È1Ëç¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¼ý¤Þ¤ë¾®¥µ¥¤¥º¤¬°¦¤é¤·¤¯¡¢¼ýÇ¼¤Ë¤âº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë°¦Ãå¤ÎÍ¯¤¯Ì¾ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È°ìÀ¸¥â¥Î¡É¤Î¥¥Ã¥Á¥óÆ»¶ñ¤Ç¤¹¡£
¡üSHOP INFO
¶âÌÖ¤Ä¤¸ °ìÇ°ºäËÜÅ¹
½»¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÅì»³¶è¹âÂæ»ûÆîÌçÄÌ²¼²Ï¸¶ÅìÆþËñ²°Ä®362
TEL¡§075-551-5500
µÙ¡§¿åÍË
https://www.kanaamitsuji.com