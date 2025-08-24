クリスタル・パレスからエベレチ・エゼを獲得したアーセナル。同じノースロンドンのトッテナムもエゼに強い関心を示していたが、最終的には赤いクラブが射止めることに成功した。



『Daily mail』は今回のようなハイジャック移籍を振り返り、その中で印象深い10の移籍劇を挙げた。



リヴァプールが狙っていたモイセス・カイセドのチェルシー行き、トッテナムが狙っていたルイス・ディアスのリヴァプール行きを振り返るなかで、同メディアが最初に挙げたハイジャック移籍がクリスティアーノ・ロナウドのマンチェスター・ユナイテッド復帰だ。





2021年、当時のロナウドはユヴェントスに在籍しており、セルヒオ・アグエロを失ったマンチェスター・シティがロナウドの獲得を目指していた。『TalkTV』では「正直なところ彼ら(シティ)とかなり話し合いをしたんだ。グアルディオラも2週間くらい僕を獲得しようと頑張っていた」と語っている。しかし、最終的にはシティではなく、古巣であるユナイテッドに移籍している。そのきっかけとなったのが、ユナイテッドのレジェンドであるアレックス・ファーガソン氏だ。同氏が電話で「君がシティに加入するのは不可能だ」とロナウドに伝え、「OK、ボス」とロナウドはその場でユナイテッド復帰を決断したという。シティは同シーズンにハリー・ケイン、ロベルト・レヴァンドフスキといった名ストライカーにも関心を寄せたが、獲得には至らず。最終的にベルナルド・シウバやフィル・フォーデン、ラヒーム・スターリングといった本職がCFではない選手たちを9番に起用してプレミアリーグを制覇。翌年にドルトムントからアーリング・ハーランドを獲得している。