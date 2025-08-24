“AI疑惑”で話題・藤咲凪「ずっと乗りたかった」車購入報告ショットに反響「ギャップすごい」「かっこよすぎる」
【モデルプレス＝2025/08/24】次世代の4人組アーティストユニット・最終未来少女を卒業した藤咲凪が8月23日、自身のInstagramを更新。念願のBMW XMを購入したことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】“AI画像疑惑”24歳シンママ、念願のBMW XM購入記念ショット
藤咲は「めちゃくちゃ質問来てたんですけどずっと乗りたかった車を購入しました」と念願の車購入を報告。駐車場でBMW XMと並んで撮影した写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「おめでとう」「羨ましい」「似合ってる」「夢が叶って良かった」「かっこよすぎ」「ギャップすごい」といったコメントが寄せられている。
藤咲は、2017年“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2017-2018」で関東グランプリ、モデルプレス賞を受賞。その美貌から「AI画像疑惑」が浮上するなどネット上で話題に。また、2023年6月には2人の子どもを育てるシングルマザーであることを初公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“AI画像疑惑”24歳シンママ、念願のBMW XM購入記念ショット
◆藤咲凪、念願のBMW XM購入を報告
藤咲は「めちゃくちゃ質問来てたんですけどずっと乗りたかった車を購入しました」と念願の車購入を報告。駐車場でBMW XMと並んで撮影した写真を公開した。
◆藤咲凪、“AI画像疑惑”＆2児のシングルマザー公表で話題
藤咲は、2017年“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2017-2018」で関東グランプリ、モデルプレス賞を受賞。その美貌から「AI画像疑惑」が浮上するなどネット上で話題に。また、2023年6月には2人の子どもを育てるシングルマザーであることを初公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】